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藥單印「媽媽是婊子」 藥劑師心情不好寫的被記過請辭

記者游明煌／基隆27日電
藥單打「媽媽是婊子」真相查出來了，藥劑師記二大過提辭呈。（取材自爆怨2公社）
藥單打「媽媽是婊子」真相查出來了，藥劑師記二大過提辭呈。（取材自爆怨2公社）

基隆市一名女子日前帶小孩到衛生福利部基隆醫院看診，等待領藥時發現處方簽（藥單）的過敏史欄竟然出現「媽媽是婊子」文字，部基當晚致歉。經調查確定為人員疏失，為一名藥劑師，因心情不好打字上去的，但並非針對看病者，經開考績委員記二大過，這名涉案人員也提出書面辭呈。

基隆市衛生局昨天表示，衛生局昨到醫院了解，要求查明有無人為疏失，若有違反醫療法規或醫學倫理將依相關流程處辦，並發文要求兩周內回覆調查結果。

李姓女子日前將過敏史欄有「媽媽是婊子」文字的藥單照片，上傳網路社團，並在貼文中說，要去領藥時才發現到這些文字，覺得很傻眼又好笑。她不曾跟醫護人員吵架，也沒有糾紛，怎麼會有這些文字呢？李女說，她不是一個會跟醫護吵架的人，覺得很扯。

衛生福利部基隆醫院昨天說明調查結果，指第一時間成立調查小組並主動通報衛生福利部及基隆市衛生局。經約談相關人員後，確定為人員疏失，昨天召開考績委員會針對涉案人員進行懲處，因造成病人家屬困擾、社會觀感不佳，損及醫院形象，經考績委員決議予以一次記二大過。

涉案人員經約談後坦承不諱，表明除深刻反省，向病人、病人家屬表達歉意，亦主動向單位主管提出書面辭呈，相關程序正辦理中。這名涉案人並非醫護，而是有權限的一名藥劑師，只是一時情緒抒發，並無針對性，非針對看病的小孩及其媽媽。

基隆醫院表示，虛心接受指正，已就疏失部分進行內部檢討，並有相關策進作為。第一時間致電當事人給予關懷及表達歉意，並保證戮力追查事件原委。於調查結果出爐後，再次致電當事人說明原委及致歉，盼能取得諒解。針對此事件，醫院會深刻檢討及再次致歉。

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