台中2高檔燒肉店牛肉過期 2老闆交保 日籍負責人已離境

台中知名高檔燒肉店「和牛EMPEROR」被查出存放過期牛肉，檢調與衛生局24日上門搜索，約談日籍負責人到案。（圖／台中市政府提供）

台中兩間高檔燒肉店「和牛EMPEROR」、「御帝和牛」，爆發涉用過期牛肉食安問題，衛生局查扣過期肉品，發現過期三至五個月，開罰144萬元（台幣，下同，約4.4萬美元）；檢調前天搜索約談兩間店負責人，日籍男子坂本斗志與台籍宋姓男子，檢方訊後依偽造文書等罪命坂本80萬元交保、宋男30萬元交保。

據調查，「和牛EMPEROR」登記負責人是坂本斗志胞兄坂本拓也，但他早在此食安風暴發生前出境，是否與案件有關，檢調將釐清。

調查指出，坂本兄弟二人都在台灣經營事業，此次涉及食安的「和牛EMPEROR」是由天樂廣告公司經營，坂本拓也（47歲）與坂本斗志（35歲）是親兄弟。

「和牛EMPEROR」去年10月才開幕，本月中旬爆發使用過期等食安風波，檢調前天搜索帶回包括坂本斗志等八名涉案人偵訊，而坂本拓也早在今年3月離境，之前在台也犯過其他重大刑案，背景不單純。「和牛EMPEROR」久保姓男店長、山添姓料理長各以16萬元交保。

據調查，坂本拓也前年在七期商辦大樓內，涉及洗錢與博弈機房案，被認定是現場負責人帶回調查，該博弈機房一年總下注金額，超過日幣8000億元，警方當時將他函送檢方偵辦，未料前案尚未偵結，此次又捲入食安風波。

台中市衛生局統計，「和牛EMPEROR」過期牛肉18箱共219塊，重量都不同，冷麵60包，還有11盒味噌、日韓豆瓣醬、昆布高湯、蜂蜜檸檬濃縮汁、石榴濃縮飲料等各一至二瓶，均過期三到五個月，全案依販賣妨害衛生物品、詐欺 、偽造文書罪偵辦。

台中市食安處長傅瓊慧表示，食安處在4月16日接獲二名吹哨者檢舉，指「御帝和牛」燒肉餐廳囤積過期食材，涉及竄改有效日期，前天在燒肉餐廳冷凍庫內，查獲16項逾期牛肉、重約192公斤，重罰192萬元。