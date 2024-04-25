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誰打的？帶兒子看診 驚見藥單寫「媽媽是婊子」

記者邱瑞杰／台北25日電
女網友帶兒子看診，藥單上竟出現「媽媽是婊子」等不雅字眼。（取材自臉書）
女網友帶兒子看診，藥單上竟出現「媽媽是婊子」等不雅字眼。（取材自臉書）

李姓女子昨帶小孩到衛生福利部基隆醫院看診，等待領藥時，發現處方簽（藥單）的過敏史欄竟然出現「媽媽是婊子」文字。網友熱烈討論這幾個字是誰加的，又是為什麼？部基晚間表示，門診護理師表示未鍵入不雅文字，將請醫療資訊系統廠商協助釐清，並向當事人表達歉意。

李姓女子傍晚將過敏史欄有「媽媽是婊子」文字的藥單照片，上傳網路社團，並在貼文中說，要去領藥時才發現到這些文字，覺得很傻眼又好笑。她不曾跟醫護人員吵架，也沒有糾紛，怎麼會有這些文字呢？

她向藥師反映這個狀況，對方不知原因，也沒法幫忙更正，所以只好又回診間向護理師反映。李女說，對方馬上更改藥單，但也覺得很納悶怎麼會有這句話，並一直跟她說對不起。晚上又接到醫院人員打來的電話，表示是系統出問題。

這張加註「媽媽是婊子」的藥單照片引發許多網友留言討論，表示太扯、太誇張。李女回覆留言，指她跟醫護人員沒有過節，前幾天掛急診，藥單並沒出現這些文字。有人建議她向院方提告，她覺得不需要，雖然覺得莫名其妙，還是決定原諒對方。

對此，部基發表聲明回應，表示門診護理師稱並未鍵入相關字眼，不清楚為什麼會出現，當下即先向民眾致歉。若查有人員涉案屬實，本院亦絕無寬貸，必將予以嚴懲、毋枉毋縱。

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