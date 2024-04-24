我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

廁所有「怪物」？夫妻整理新家 馬桶後有驚人發現

兩外孫患罕見病 南加州華裔祖母不離不棄20年

新婚男越界軍中同袍車震不戴套 妻撞車怒抓姦

記者古和純／高雄即時報導
林姓女子新婚不到3月的丈夫與軍中女同袍在車上發生婚外性行為。示意圖。（取材自pexels.com@Caroline Cagnin）
林姓女子新婚不到3月的丈夫與軍中女同袍在車上發生婚外性行為。示意圖。（取材自pexels.com@Caroline Cagnin）

台灣林姓女子與楊姓男子去年1月登記結婚，沒想到，短短3個月不到，新婚郎就與軍中同袍呂姓女子車震偷腥；林女察覺丈夫異樣，去年6月跟蹤楊、呂二人外宿摩鐵、親密牽手約會，過程中，林忍不住怒撞丈夫車取證，事後提告求償100萬(台幣，下同，約3萬美元)；近日，法院判決出爐，判呂應賠償林30萬元(約9千美元)精神撫慰金。

判決指出，呂女與楊男於軍中受訓期間，上課時即聽聞楊自我介紹已婚事實，因此，呂明知楊有新婚配偶，兩人仍發展不倫情誼，逾越交友分際。

去年6月3日，楊利用休假開車載呂同遊嘉義、南投，並在摩鐵夜宿，6月10日兩人遊歷南投廟宇建築途中，林與友人半路殺出衝撞楊車，並把呂找下車理論，呂始坦承4月10日即與楊在車上發生親密性行為，卻連避孕措施都沒做，事後，林將這段兩人對話錄音作為婚外情證據。

由於，錄音內容一問一答、語氣平和，法官認為，呂並非出自脅迫或非自願陳述，錄音檔案為合法具證據力，加上呂、楊二人有外宿過夜、親密互動的照片證物佐證，且這段婚外情造成林身心受創，並於去年12月離婚，法官審酌，林、呂兩造財產所得、呂侵權的行為樣態、手段情節等，判呂應給付林精神撫慰金30萬元為適當。

上一則

台灣虐老5年增逾5成 逾半晚輩施暴、多因照顧者情緒失控

延伸閱讀

刻意隱瞞？西安地鐵撞車2天後才公布事故釀1死2傷

刻意隱瞞？西安地鐵撞車2天後才公布事故釀1死2傷
少時嘗到甜頭…自豪1能力如春藥 已婚金融男睡遍同事妻稱會「不倫至死」

少時嘗到甜頭…自豪1能力如春藥 已婚金融男睡遍同事妻稱會「不倫至死」
去年中國人非法越界逾2.4萬人 美中談判遞解盼有大突破

去年中國人非法越界逾2.4萬人 美中談判遞解盼有大突破
嗑藥撞車滿頭血 醉漢咆哮咬警遭鎖喉

嗑藥撞車滿頭血 醉漢咆哮咬警遭鎖喉

熱門新聞

中國大使謝鋒在哈佛大學演講，在場下抗議的台灣女生被帶離場外。(擷自YouTube@自由亞洲電台)

中國大使謝鋒哈佛演講遇抗議 台灣女生被拖出場外

2024-04-21 11:20
莊姓男子（右）攀鳳凰山時墜谷受困10天，他切斷附近水管，村民因無水可用上山查看，發現他後通報119將他救出。圖／南投縣消防局提供

求生欲爆棚 台男墜谷困10天 1機智舉動救了自己

2024-04-21 16:49
花蓮富凱飯店傾斜倒塌。記者王燕華／攝影

花蓮餘震不斷 統帥、富凱2大樓傾斜倒塌

2024-04-22 16:23
針對桃園停電，經濟部長王美花表示與供電無關，希望大家就事論事，強調沒有缺電。(記者林俊良／攝影)

拆415限電炸彈 台電每度12元天價買電

2024-04-19 02:30
花蓮整夜搖不停，市區富凱大飯店傾斜，縣府急宣布停班停課。(記者王思慧／攝影) 王思慧

花蓮一夜83震 氣象署曝餘震暴增原因 「只是剛開始」

2024-04-22 19:38
民進黨立委柯建銘(左立者)。(圖／本報系資料照)

民進黨團總召柯建銘質詢到一半 眼睛忽然看不太到

2024-04-18 11:35

超人氣

更多 >
斷訊5個月「旅行家1號」復活 46歲最遠太空船傳回訊號

斷訊5個月「旅行家1號」復活 46歲最遠太空船傳回訊號
預知死亡、和空氣握手 安寧病房護士分享安寧病人臨終前六大現象

預知死亡、和空氣握手 安寧病房護士分享安寧病人臨終前六大現象
逛Costco如尋寶 6個小秘密藏驚喜

逛Costco如尋寶 6個小秘密藏驚喜
淡出螢光幕近6年 72歲張菲最新近況曝光

淡出螢光幕近6年 72歲張菲最新近況曝光
「香江第一美人」保養祕方奏效 61歲樣貌令人讚嘆

「香江第一美人」保養祕方奏效 61歲樣貌令人讚嘆