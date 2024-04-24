新婚男越界軍中同袍車震不戴套 妻撞車怒抓姦

林姓女子新婚不到3月的丈夫與軍中女同袍在車上發生婚外性行為。示意圖。（取材自pexels.com@Caroline Cagnin）

台灣林姓女子與楊姓男子去年1月登記結婚，沒想到，短短3個月不到，新婚郎就與軍中同袍呂姓女子車震偷腥；林女察覺丈夫異樣，去年6月跟蹤楊、呂二人外宿摩鐵、親密牽手約會，過程中，林忍不住怒撞丈夫車取證，事後提告求償100萬(台幣，下同，約3萬美元)；近日，法院判決出爐，判呂應賠償林30萬元(約9千美元)精神撫慰金。

判決指出，呂女與楊男於軍中受訓期間，上課時即聽聞楊自我介紹已婚事實，因此，呂明知楊有新婚配偶，兩人仍發展不倫情誼，逾越交友分際。

去年6月3日，楊利用休假開車載呂同遊嘉義、南投，並在摩鐵夜宿，6月10日兩人遊歷南投廟宇建築途中，林與友人半路殺出衝撞楊車，並把呂找下車理論，呂始坦承4月10日即與楊在車上發生親密性行為，卻連避孕措施都沒做，事後，林將這段兩人對話錄音作為婚外情證據。

由於，錄音內容一問一答、語氣平和，法官認為，呂並非出自脅迫或非自願陳述，錄音檔案為合法具證據力，加上呂、楊二人有外宿過夜、親密互動的照片證物佐證，且這段婚外情造成林身心受創，並於去年12月離婚，法官審酌，林、呂兩造財產所得、呂侵權的行為樣態、手段情節等，判呂應給付林精神撫慰金30萬元為適當。