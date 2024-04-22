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台5億高中生案 摯友作證死者「曾向女生告白」遭拒

中央社／台中22日電
台中市5億高中生案引起各界關注。(圖／律師提供)
台中市5億高中生案引起各界關注。(圖／律師提供)

台灣賴姓男高三生案，台中地院今天針對偽造文書開庭。賴生的摯友林姓同學出庭表示，賴生曾向女生告白遭拒，並向他出示地契說「我這麼優秀，為何不喜歡我」，不相信對方會輕生。

賴姓高三生剛滿18歲，生父死前贈與30筆不動產，市值台幣5億元（約1531萬美元），生父去年4月底過世、5月3日告別式；隔天賴男與夏男（承辦贈與事務的夏姓地政士兒子）外出，2人登記同婚後2小時，賴男在夏男住處墜樓亡。台中地檢署去年6月21日偵結，在同婚部分依偽造文書罪嫌起訴夏男。

台中地院今天針對偽造文書部分再度開庭，法官傳喚與賴生要好的林姓高中同學出庭釐清，夏男與委任律師也出庭。

目前就讀大一的林姓男大生，在高二及高三時是賴生的同班同學，他表示，與賴生是好友，知道對方曾暗戀女生並告白，當時告白失敗後，對方還曾說：「我那麼優秀，她（暗戀的女生）為何不喜歡我」，並以手機出示地契的照片，事後還想去找那名女生。

提到先前的相處，林姓男大生說，他曾在學校下課時，因為無聊好玩曾拍打賴生的臀部或頭，但對方明顯感到不悅，甚至向老師報告此事，老師還告訴他，賴生不喜歡別人碰觸他的身體。

林姓男大生指出，與賴生常相處，對方並未透露喜歡同性，也未聽聞對方有男性代書友人，甚至同性結婚的關係，不相信賴生會有輕生的念頭，對方還曾跟他一起相約要買BMW轎車一起出去玩。

檢方在庭訊結束前總結時指出，從證人證詞得知，賴生愛慕女性，也不喜歡同性碰觸，可排除是雙性戀。因夏男的委任律師認為，需要時間整理辯護意旨狀，聲請再開庭辯結，法官當庭諭知，下次開庭日期為今年5月3日。

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