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買金條保值、好投資？脫手恐「先賠5%」得不償失

理財陷阱 年輕人存1桶金 成存1桶債

記者朱漢崙、葉冠妤、陳儷方／綜合報導
根據消保處統計，2020至2023年間各地方政府受理涉及融資公司相關消費爭議，每年達300至400件。(記者許正宏／攝影)
根據消保處統計，2020至2023年間各地方政府受理涉及融資公司相關消費爭議，每年達300至400件。(記者許正宏／攝影)

不諳租賃、融資公司操作手法的「財經小白」，誤入消費、理財陷阱案例層出不窮。行政院消保處統計，2020至2023年間，各地方政府受理涉融資公司消費爭議每年約三、四百件，爭議態樣以「無法解約，或需支付高額手續費始得提前清償」約占七成最多，其次是「不知是融資貸款」、「業者話術詐騙」、「違約金過高」。

租賃及融資公司的放款亂象，導致許多民眾被誘騙去借高利貸還不出來，民眾黨立委黃珊珊形容資融公司所推出的手機貸、中古車貸這是「新型態負債」，國民黨籍立委王鴻薇痛批，以前年輕人是存一桶金：「現在是存一桶債！」

有車子就能貸款，連頭期款都不必自備，聽起來很輕鬆簡單，最後經常衍生消費糾紛。這類消費融資糾紛在二手車交易市場比較常見，年輕人想要買車子，有時會掉入這類消費糾紛，爭議點不在買來的二手車上，而在於融資。

資融公司的放款亂象，除了超貸及高利貸之外，最為人詬病的是詐騙和假交易這兩大類，前者甚至已經演化成「詐騙一條龍」，後者則是為了規避公司法第15條的規定，透過假買賣，讓融資公司可以用「買賣」的名目借錢給民眾。

●●問題公司以不實廣告，誘使消費者上鉤購買服務或產品是現在極為常見的「先買後付」（BNPL）爭議，最常見就是諸如電腦、瑜伽、醫美課程的販賣，消費者買了後，發現根本不值，卻無法退款。金融業者指出，大型上市公司旗下的資融公司，雖然本身並未對消費者行詐：「卻買了有詐騙嫌疑公司的應收帳款，幫這些公司更快速周轉金流！」成為幫凶。

消保處處長鍾瑞蘭說，以去年為例，融資公司所涉的前三名行業分別是「補習班」、「瘦身美容」、「交友服務」，案件數約占整體融資公司消費爭議七成，去年中部大專院校多名學生遭業者以無卡分期話術詐騙案件，也是透過融資公司貸款。

包括租賃公司、融資公司，以及BNPL這些非金融機構業者，漫無限制地借錢給許多年輕的「無卡小白」，甚至前進校園，讓很多年輕人在入社會前就債台高築，甚至牽連父母「子債父償」。

融資 貸款 二手車

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