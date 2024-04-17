當詐騙集團顧問 NCC前委員遭起訴

NCC前委員蕭祈宏。(取材自NCC官網)

三家二類電信公司被控販售「黑莓卡」、「比特卡」漫遊網卡給詐騙集團 ，雲林地檢署查獲陳姓男子等五名電信業者依詐欺 等罪起訴，查出國家通訊傳播委員會（NCC）前委員蕭祈宏被其中一家公司聘為顧問，經查未涉詐，但違反「旋轉門條款」，依公務員服務法起訴。NCC表示，震驚與高度遺憾，全力配合調查。

詐團車手張姓男子去年4月在雲林面交取款落網，檢警調發現詐團使用黑莓卡、比特卡上網轉帳贓款，追出台北、新北市三家二類電信公司販售漫遊網卡給詐團，三年多獲利6.3億元台幣(約1938萬美元)，並逃漏稅3000萬元。

檢方指揮搜索三家二類電信公司、七家通訊行等，查扣網卡2萬7000張、現金900萬元台幣，拘提陳姓男子等五名電信業者及詐團成員共25人，去年12月依加重詐欺罪、洗錢防制法起訴其中22人。

檢方比對從二類電信公司查扣資料，查出NCC前委員蕭祈宏被其中一家聘為顧問，負責提供經營及專業技術的業務諮詢，協助與NCC電信事業營運管理人員及中華電信公司人員接洽，審閱提出供NCC審核的文件，讓該公司順利執行事務及通過NCC行政稽查。

蕭曾任NCC祕書室主任兼發言人，2020年8月擔任NCC委員，20227月卸任。檢方未查出他涉詐，不過依規任職三年內，不得擔任與離職前五年內職務直接相關的營利事業董事、監察人、經理、執行業務的股東或顧問等職務，涉違旋轉門條款，依違反公務員服務法起訴。