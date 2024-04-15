C型鋼掉機捷軌道 疑建案吊掛釀禍

桃園機場捷運發生C型鋼條掉落軌道（圖左）事故，勞動局初步研判是軌道旁建案（圖右）塔吊作業不慎釀禍，將求償損失。(圖／桃園市建管處提供)

桃園機場捷運 前天發生兩公尺C型鋼條掉落軌道事故，桃園市勞動局初步研判是軌道旁建案的塔吊作業釀禍，令外界擔心去年台中捷運發生塔吊吊臂掉入軌道事故後，台灣軌道運輸防侵入措施仍不夠周全。

前天一根C型鋼條墜落機捷A8長庚醫院站往A7體育大學站的上行軌道，長約2公尺、寬10公分、重約6.4公斤，是固定模板的重複使用繫材，疑先撞上隔音牆，再遭列車輾壓後撞擊底盤，打壞集電器等設備造成跳電，桃捷公司事後發現鋼條釀禍，緊急排除並修復。

桃市府昨赴建案工地勞檢稽查，工地人員稱不知鋼條掉落原因。工地和軌道水平距離達20公尺，事發當天工地進行塔吊作業，勞動局初步研判疑因吊掛作業不慎釀禍，將盡快釐清真正原因。桃園捷運公司初估損失66萬元台幣(約2萬美元)，將向建案起造人東霙營造求償。

建管處和桃捷前天稽查未發現原因，建管處長莊敬權說，建案承造人東霙營造的工地人員第一時間否認C型鋼是自家的，後又推說不知情，疑點重重。工地負責人彭國芳昨受訪說，當時僅26樓施工，墜落的C型鋼屬於25樓使用，墜落原因不明，只能研判可能從防護網接縫處穿出。

勞動局昨派員勞檢稽查卻發現異樣，局長李賢祥說，稽查時工地人員稱不知C型鋼掉落原因，但據了解，事發當天工地有進行塔吊作業，加上C型鋼掉到有段距離的軌道上，研判當時是吊掛作業不慎才導致C型鋼掉落。

建管處長莊敬權表示，建案距離軌道約20公尺，在禁建範圍六公尺外，符合規定，事發後檢查防護網也無破裂。「工地說詞反覆，我已不太相信。」莊敬權說，後續還會突擊檢查，鋼條掉落原因則要求工地務必找出並提改善計畫，復工 條件也加嚴，除須經專業公會，還要再加上桃捷和建管處現場審查。