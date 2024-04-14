我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華婦持旅遊簽證來美帶孫 海關質疑打黑工

聯合航空取消3架美國-中東班機 法航14日停飛以色列

遭媽媽男友性侵 媽竟證稱他不舉

記者王長鼎／台北14日電

新北市一名女子前年身體不適，因媽媽說徐姓男友會針灸可幫忙調理體質，叫徐男到家中幫女兒針灸，徐男幫忙針灸後還餵食一顆藥丸，女子便陷入昏睡，隔天醒來才發現遭徐男性侵憤而報警，詎料媽媽竟大力迴護徐男，還說「他有性功能障礙」，新北地院近日依據DNA事證，依強制性交罪判徐男八年重刑。

判決指出，女子因身體不適，聽媽媽說徐男有中醫執照，會針灸可幫忙調理體質，2022年3月中叫徐男到家中替女兒針灸，媽媽還說，「子時針灸效果比較好」。徐男當天凌晨到女子房間裡幫忙針灸完，交給女子一顆藥丸，稱是可調理身體之用。

女子服藥後沒多久即感到十分想睡，半夢半醒之間感覺有人動手脫掉她的褲子，但因意識模糊完全無法抗拒，隔天一早醒來才發現下體疼痛，懷疑遭人性侵，打電給女性友人哭訴後，由弟弟陪同到醫院驗傷並報警提告。

徐男否認犯行，強調因罹患糖尿病、心臟病影響生殖器勃起功能，也曾因尿道感染造成生殖器撕裂傷，無法行房；受害女子母親在警詢、檢方偵訊與法院審理時，更是大力迴護徐男，堅稱徐男不舉不可能性侵女兒，她不曾說過徐男學過中醫、也沒有幫女兒約徐男來針灸。

心臟病 DNA

上一則

涉助詐團洗錢 徐巧芯大姑遭收押

下一則

黑胡椒粒研磨古月粉 也驗出蘇丹紅 630公斤賣到5縣市

延伸閱讀

甘肅狼師性侵初三男致肛裂 至少8人受害 學生：他有厭女傾向

甘肅狼師性侵初三男致肛裂 至少8人受害 學生：他有厭女傾向
洛城Lyft司機涉性侵醉酒女客 被害人幾小時後才驚醒

洛城Lyft司機涉性侵醉酒女客 被害人幾小時後才驚醒
NBA／前國王球員入獄 遭指控強姦、性侵及性虐待等罪

NBA／前國王球員入獄 遭指控強姦、性侵及性虐待等罪
洛城Lyft司機性侵女乘客 被害人醒後已過數小時

洛城Lyft司機性侵女乘客 被害人醒後已過數小時

熱門新聞

中共總書記習近平（右）和前總統馬英九（左）重演世紀之握。（聯合新聞網影音）

馬習二會「東大廳」握手16秒 習笑對馬：你都沒變

2024-04-10 06:06
中共總書記習近平（右）和台前總統馬英九（左）重演世紀之握。（記者廖士鋒／攝影）

馬習重演世紀之握 馬英九「中華民國」、「一中各表」都講了

2024-04-10 05:02
台南市「康樂街牛肉湯」傳出永久停業的消息，立委林俊憲在臉書貼文「憲在台南」曾拍攝請老闆娘來示範講解喝法，讓「3口湯、1口肉」的口訣和緣故可以一直留存下來。(取自林俊憲臉書)

台南知名「康樂街牛肉湯」 為何永久停業不轉讓

2024-04-12 23:15
前總統馬英九在北京大學的座談會上，盛讚北大把他名字寫對了。（記者廖士鋒／攝影）

馬英九訪北京大學 盛讚「我的名字只有你們寫對了」

2024-04-09 07:38
0403花蓮大地震，特搜人員挺進花蓮小錐麓步道災區，將連男遺體搬運送上救護車。圖／屏東縣消防局提供

遇地震丈夫遭巨石活埋獨缺左手臂 妻女拜託搜救隊順利找回

2024-04-08 12:36
網紅「德州媽媽沒有崩潰」12日在臉書貼出黃子佼疑似誘拍女性全裸照片的對話紀錄及錄音，過程中黃不斷以藝術創作為由，勸說女方接受大尺度攝影。（本報資料照片）

黃子佼誘少女全裸拍攝語音曝光 「上一個進來的全脫了」

2024-04-12 21:05

超人氣

更多 >
奧斯卡激出心結？李奧納多、美國隊長傳把新影帝當空氣

奧斯卡激出心結？李奧納多、美國隊長傳把新影帝當空氣
在好市多狂退貨有1種嚴重後果 理財專家：別濫用規定

在好市多狂退貨有1種嚴重後果 理財專家：別濫用規定
洛縣華人急診 苦等逾10小時 抽血扎針十餘次

洛縣華人急診 苦等逾10小時 抽血扎針十餘次
紐約市1周6青少年上下學路上失蹤 分布全市各區

紐約市1周6青少年上下學路上失蹤 分布全市各區
全美僅14州居民 能在年收入7.5萬元以下買到中價位房

全美僅14州居民 能在年收入7.5萬元以下買到中價位房