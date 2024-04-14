遭媽媽男友性侵 媽竟證稱他不舉

新北市一名女子前年身體不適，因媽媽說徐姓男友會針灸可幫忙調理體質，叫徐男到家中幫女兒針灸，徐男幫忙針灸後還餵食一顆藥丸，女子便陷入昏睡，隔天醒來才發現遭徐男性侵憤而報警，詎料媽媽竟大力迴護徐男，還說「他有性功能障礙」，新北地院近日依據DNA 事證，依強制性交罪判徐男八年重刑。

判決指出，女子因身體不適，聽媽媽說徐男有中醫執照，會針灸可幫忙調理體質，2022年3月中叫徐男到家中替女兒針灸，媽媽還說，「子時針灸效果比較好」。徐男當天凌晨到女子房間裡幫忙針灸完，交給女子一顆藥丸，稱是可調理身體之用。

女子服藥後沒多久即感到十分想睡，半夢半醒之間感覺有人動手脫掉她的褲子，但因意識模糊完全無法抗拒，隔天一早醒來才發現下體疼痛，懷疑遭人性侵，打電給女性友人哭訴後，由弟弟陪同到醫院驗傷並報警提告。

徐男否認犯行，強調因罹患糖尿病、心臟病 影響生殖器勃起功能，也曾因尿道感染造成生殖器撕裂傷，無法行房；受害女子母親在警詢、檢方偵訊與法院審理時，更是大力迴護徐男，堅稱徐男不舉不可能性侵女兒，她不曾說過徐男學過中醫、也沒有幫女兒約徐男來針灸。