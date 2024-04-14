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黑胡椒粒研磨古月粉 也驗出蘇丹紅 630公斤賣到5縣市

台灣新聞組／台北14日電
台中市綠吔實業生產原粒黑胡椒研磨的「古月粉」，經台中市食安處檢出蘇丹四號色素，食藥署初判是邊境逐批查驗前的漏網之魚。(圖／台中市食安處提供)
台中市綠吔實業生產原粒黑胡椒研磨的「古月粉」，經台中市食安處檢出蘇丹四號色素，食藥署初判是邊境逐批查驗前的漏網之魚。(圖／台中市食安處提供)

致癌物「蘇丹紅」的辣椒粉食安風暴還在蔓延，台中市食安處昨公布綠吔實業「古月粉（胡椒粉）」驗出蘇丹四號色素，原料來自台北天崧企業、新北綠風實業，問題古月粉總計630公斤，已出貨到台中、彰化、苗栗、南投、新北等25家業者，要求停用下架並回收；食藥署表示，初步判定應是食藥署於邊境採取逐批查驗前的漏網之魚。

民進黨立委林淑芬昨晚在臉書貼文指出，她早已提醒，天崧企業和綠風實業不僅邊境查驗多次被查出含有蘇丹紅及農藥不合格，也有同一經營者不同公司登記的問題。事件發展至今，食藥署有無積極徹查問題廠商？

從中國輸入、含工業染料蘇丹色素的辣椒粉，累積不合格產品溯源有24批不合格。食藥署副署長林金富昨天表示，先前蘇丹紅事件都是驗出蘇丹三號，這是自2021年邊境及後市場檢驗辣椒粉以來，首波檢出蘇丹四號色素，也是蘇丹紅事件後首次驗出的違規項目，目前尚在釐清「古月粉」是否為先前已下架24批辣椒粉的下游產品。

林金富指出，部分胡椒粉因需要增加「辣味」，也會添加辣椒粉增加口感，造成僅有胡椒顆粒當作原料的古月粉被驗出蘇丹四號。

台中市食安處表示，近期因應蘇丹紅事件，各家廠商紛紛自主送驗，綠吔自主送驗「古月粉」檢出蘇丹四號，食安處隨即派員前往抽驗，先後送全國公證檢驗公司及衛福部食品藥物管理署檢驗，皆檢出不得檢出的「蘇丹四號」。相關原料分別由台北市天崧企業及新北市綠風實業報關進口，食安處隨即函文通知轄管衛生局調查釐清。

食安處查出綠吔實業購買的這批黑胡椒粒，已全數在半年前製成300克袋裝的古月粉共2100包、重630公斤，並且全數賣到台中、彰化、苗栗、南投、新北等五縣市共25家下游業者；已要求全數停用並下架，並已回收約12公斤。

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