新北國三生割喉案 乾哥、乾妹依殺人罪移送 羈押禁見

新北市國三生割喉案，少年法庭12日將涉案的未成年郭姓「乾哥」及林姓「乾妹」依殺人罪移送新北地檢署偵辦，檢察官訊後聲押禁見，案件重新回到少年法庭。（本報資料照片）

新北市國三生割喉案，新北地方法院少年法庭上月底宣示，將涉案的未成年郭姓「乾哥」及林姓「乾妹」移送檢方偵辦；由於二人未抗告，少年法庭昨依殺人罪移送新北地檢署偵辦，檢察官訊後聲押禁見，案件重新回到少年法庭。法官認定二人涉犯重罪且有串證逃亡之虞，裁定雙雙羈押禁見。

上月新北地院宣示時，基於避免預判及影響檢察官認定，未說明二位少年究竟涉犯殺人罪或傷害致死罪，如今證實兩人是以殺人罪共犯送辦。裁定理由指出，少年坦承持刀砍刺被害人致死，且與少女熟識；少女事發曾與相關證人相互討論，皆有高度串證之虞，加上兩人涉犯殺人重罪有逃亡可能，涉案情節重大應予以羈押禁見。

由於郭、林兩名少年均未滿20歲，因此羈押少年觀護所。但法官考量郭、林未成年，有穩定精神、情緒的受輔導必要，裁定收押之餘，特別准許二人祖母、父親、少年保護官、學校輔導人員和社工可以接見，但不准通信，其餘人全部禁止接見通信。

新北地院採「連人帶卷」方式，將二名涉案少年移送檢方。新北地檢署收案後，依刑事訴訟 法及少年事件處理法規定，先由檢察官閱卷、訊問，同時通知二位少年的家長前來擔任輔佐人，再向少年法庭聲押。

去年12月25日，新北市一名楊姓國三生因阻止隔壁班林姓學妹擅自進入教室找朋友，喝斥對方「你又不是我們班的」，林女悻悻然離去後，竟找同班郭姓乾哥回頭討公道，雙方從口角引發肢體衝突，不料郭男竟持彈簧刀，直接當眾朝楊姓少年頸部、胸口連刺五刀，楊姓少年經緊急送醫，可惜最後仍不治。