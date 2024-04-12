北市評鑑甲等托嬰中心涉虐8童 4教保員被告

北投某托嬰中心爆出集體虐嬰，共四名教師涉案、至少八孩童受害。衛福部社家署表示，本案已由地方主管機關調查並做出處分。（本報資料照片）

台北北投某評鑑甲等托嬰中心涉嫌集體兒虐，掌摑、拉扯脫臼或撞牆，經吹哨者檢舉，社會局查出四名教保員涉及施暴，至少八名幼兒受害。市長蔣萬安昨說，已勒令托嬰中心7月起停業一年、開罰60萬元（台幣，下同，約1.86萬美元），涉案教保員分別處8萬至20萬元罰鍰並公布姓名。業者表示，社會局調查中，不方便透露細節。

蔣萬安昨赴北市議會專案報告「寶林食安事件、剴剴兒虐案」，在議員要求下，全體起立為受害者默哀一分鐘。

議員林延鳳質詢時，踢爆北投某托嬰中心集體虐嬰，她說，受害家長陳情一歲半的幼兒升班後半夜莫名哭泣，抗拒前往托嬰中心；孩子受傷後，托嬰中心還傳訊聲稱「孩子咬到上嘴唇內側」，但受傷狀況不符常規，她要求查看監視器畫面，發現根本是被教保員虐待，已向警方報案。

爆料者也指北市社會局早已耳聞此事，卻置之不理，家長是外配無法追究，只能讓孩子轉托，還批社會局掌握不足，評鑑也沒發現。

社會局聲稱，1月26日發生虐嬰，2月就回報蔣萬安。當初看監視器未發現不當行為，孩童手也未脫臼，加上家長未通報與報案，才沒查下去；還強調每年都會稽查、輔導至少六次，有疑慮一定會調監視器逐秒審視、彙整專家意見，進行後續處置。

林延鳳轉述家長說法，托嬰中心負責人一度要施暴者下跪道歉換取寬恕，稱「鬧大後對中心營運影響很大」，為求自保想要私了的舉動，更令家長反感；托嬰中心被市府裁罰後依違反兒童及少年福利 與權益保障法移送檢方偵辦。

「集體虐嬰案凸顯事前預警不足的情況。」林延鳳認為，應比照「剴剴案」對保母督管檢討，加強無預警訪視，並詳加觀察孩童身心現況，全面改革評鑑制度；今年中央全面建置「監管雲」要求上傳30天監視畫面，也應全面查核各中心監視系統。

目前業者已關閉粉專，記者兩度致電，業者僅回應「現在社會局還在調查中，不方便透露什麼」，並說不接受採訪，對粉專關閉也不願回應。

士林地檢署婦幼專組前天已分案偵辦，四名教保員列為被告，尚未約談或搜索。衛福部社家署長簡慧娟表示，此案已由地方主管機關調查並做出處分，案情細節中央仍在了解中，若屬於重大兒虐，通報後會由保護司舉行重大兒虐會議。