黃子佼持兒少性影像緩起訴登BBC 網轟：丟臉到國外

英國廣播公司報導知名藝人黃子佼持有未成年少女性影像事件。（翻攝自BBC官網）

知名藝人黃子佼 爆出Me too事件及硬碟儲存未成年少女性影像等事件，不只在台灣成了頭條新聞，也吸引英國廣播公司（BBC）報導，報導刊出黃子佼過去獲獎的照片，截至晚間7時左右高居最多閱讀排行榜第二名。

BBC新聞網站報導這起事件，標題為「電視主持人黃子佼持有未成年色情片罪名引發的怒火升溫」。引言寫道，台灣因知名主持人持有兒童性虐待影像卻能繳罰款脫身，出現提高懲罰的呼聲。

新聞內容對黃子佼案的案情做了簡介，指出在他的硬碟被查獲七部兒少性影像，勒令支付新台幣120萬元罰金與寫一封道歉信，但只要兩年內表現良好就能免起訴。

報導指出，黃子佼已道歉，稱「我再也不會犯同樣的錯誤」，但同時引用現代婦女基金會等單位的意見，指出鑒於罪名的嚴重性，許多人質疑檢方的決定。

BBC說，台灣在相關罪名上刑度跟美日不同。根據台灣法律，無正當理由持有任何未成年人的性照片或影像，可處1年以下有期徒刑或3萬至30萬元(約930至9300美元)罰金。相形之下，美國的懲罰高達10年有期徒刑，但日本的刑期是最高一年有期徒刑，或最高100萬日圓（約6540美元）罰款。

據了解，黃子佼該則新聞在BBC首頁停留一段時間，與美國總統拜登 批評以色列總理在加薩 戰爭犯錯、南韓國會大選投票等國際新聞，並列首頁最上方重大新聞區，甚至在「熱門瀏覽」區塊也榜上有名。消息曝光讓大批網友直呼，「拖垮台灣名聲，感覺噁心」「丟臉丟到國外」。