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黃子佼事件失言惹議 亞洲統神坦承「無知」公開道歉

記者楊德宜／台北即時報導
知名實況主張嘉航日前因評論黃子佼事件惹議，他今天凌晨在臉書公開道歉。 (取自「亞洲統神-張嘉航」臉書)
知名實況主張嘉航日前因評論黃子佼事件惹議，他今天凌晨在臉書公開道歉。 (取自「亞洲統神-張嘉航」臉書)

知名實況主「亞洲統神」張嘉航日前因評論黃子佼事件惹議，他今天凌晨在「亞洲統神-張嘉航」臉書公開道歉，他表示，「我今天以前是真的不知道是這種網站，那我今天知道了，我願意誠懇的道歉，以後也會多看、多聽，確認事實的情況才發表評論」。

張嘉航昨開直播挑戰台北市議員苗博雅，反而受到對方耐心感化。

張嘉航今天凌晨在臉書發文表示，他與苗博雅討論完之後，學到了很多。苗博雅的講法確實是他第一次聽到的，「因為我當初看到很多案子法官都是和解賠錢，結果今天苗議員說有很多案子因為與性相關所以不會刊登，也是有和解判刑的，這邊我有學習到」。

張嘉航表示，另一個他學到的，就是原來黃子佼的私藏4TB影片，法定刑期只有1年以下，所以最後緩起訴。「我當初以為只是普通的偷拍片或流出片，因為我本人是完全不看偷拍片流出片」。結果半夜網紅好友「基隆東」告訴他，該偷拍論壇「是可以點菜的」，指定年齡、做什麼樣的受害影片都可以，「那真的就很過分，非常嚴重，我是真的要為我的無知道歉，因為我是真的不知道原來是這種網站」。

他表示，感謝謝很多朋友指教，「我今天以前是真的不知道是這種網站，那我今天知道了，我願意誠懇的道歉，以後也會多看、多聽，確認事實的情況才發表評論」。

黃子佼 臉書

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