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王品2餐廳食物中毒案 暴增34例 累計56例上吐下瀉

記者洪子凱、賴昀岫／台北9日電
王品集團「初瓦」、「嚮辣」西門店傳出疑似食物中毒，兩分店均公告暫停營業。(記者許正宏／攝影)
王品集團「初瓦」、「嚮辣」西門店傳出疑似食物中毒，兩分店均公告暫停營業。(記者許正宏／攝影)

王品旗下餐廳「初瓦」及「嚮辣」西門分店疑似食物中毒事件延燒，昨通報案例從22例暴增至56例，台北市衛生局已要求餐廳勒令停業，王品集團發聲明致歉，將深刻反省。近期食安風波不斷，衛福部遭批把關不力，對此，衛福部次長王必勝表示，食安問題很廣泛，這幾起事情的樣態都完全不同。

台北市衛生局食品藥物管理科長林冠蓁指出，截至昨天上午10時，新增34例個案，均在4月3日至5日用餐，之後陸續嘔吐、腹瀉等症狀，就醫後返家休養。衛生局、醫院均已採集病人檢體及餐廳工作人員、環境、水質檢體，培養是否有病原菌，結果需等約五天到兩周時間。

「初瓦」西門店身體不適而就醫的通報人數增加12人，累積34例。「嚮辣」西門店則增加22例，目前兩間餐廳共累積56例個案飯後身體不適而就醫，林冠蓁表示，已派員至餐廳蒐集檢體，若個案身上驗出相同病原體，確定為食物中毒，將移送檢調。

針對王品聲稱疑為「大樓水源汙染」，林冠蓁強調，「這是兩回事，業者仍要為自身產品負責」。同棟大樓是否還有其他人因為水源問題，導致身體不適？林冠蓁表示，尚未接到餐廳外的營業場所或居民通報。

至於兩間餐廳何時可以復業？北市衛生局強調，該起中毒事件已超過六人，4月6日晚間依「食品安全衛生管理法」要求業者暫停作業、停止供應餐點。業者需提出改善措施且經衛生局審查、複查合格才可復業。

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