我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛城新語╱華人圈生態 是否每下愈況

搜救還沒完…台灣東部外海又震 規模5.1 花蓮宜蘭震度4級

嗆連長、打士官 二兵4暴行判刑

記者陳恩惠／桃園8日電

魏姓男子在陸軍裝甲旅擔任二兵期間，對軍旅生活不爽，四天內先後對少校連長、上士及中士等四名直屬長官怒嗆恐嚇並動粗施暴，被依違反陸海空軍刑法等罪起訴。桃園地方法院依犯一次陸海空軍刑法之恐嚇長官罪處徒刑一年一月；另犯二次陸海空軍刑法之強暴、恐嚇上官罪及一次強暴上官罪，處應執行徒刑六月、得易科罰金。

調查指出，21歲魏男只需服四個月軍事訓練役，去年10月12日入伍，在陸軍裝甲五八四旅位於凌雲崗營區的聯合兵種第三營戰鬥支援連擔任二兵；今年1月5日，魏在安官桌前與少校連長發生爭執，涉爆粗口並恫嚇辱稱「你幾顆泡泡而已，有種我們出去外面談」、「還是你覺得你穿這身軍服，然後掛幾個槓很Ｘ」等語。

同月2日，魏男在連內吸菸區旁出手推蔡姓上士致蔡胸部挫傷，抓住蔡衣領作勢毆打，恫嚇「我外面很多兄弟、不開心外面處理、禮拜五你可以試試看出來輸贏」，並口出穢言，令蔡心生畏懼；其他幹部及同袍上前壓制，魏揮肘攻擊致徐姓中士腹部挫傷。

魏男遭帶離後又衝向曾姓中士，出手推曾致胸口挫傷，作勢毆打，恫嚇「我沒有在理你部隊階級，我身上還有二條槍砲、出去也是要被關、我沒在怕、沒差這一條」、「放假出去輸贏、我外面有兄弟、在營區門口讓你上新聞」等語；案經桃園憲兵隊移送偵辦，部隊請求從重量刑。

法官認為魏男行為時為現役軍人，漠視軍人倫理及軍紀，對執行軍官職務長官、上官暴行犯上，行為影響軍隊紀律及營區安全管控。考量犯後坦承犯行，已有悔悟，有意願與被害直屬長官等四人調解但遭拒等，量處適當之刑。

上一則

私立大學退場海嘯 老師淪街頭藝人

下一則

疑大樓供水問題 王品集團2餐廳食物中毒 增為22例

延伸閱讀

美太平洋陸軍司令：美軍將在印太部署陸基飛彈

美太平洋陸軍司令：美軍將在印太部署陸基飛彈
美軍協訓台海龍兩棲營部隊 強化首都防務、反斬首

美軍協訓台海龍兩棲營部隊 強化首都防務、反斬首
觀察站／年度海盟年會 今年增結盟機制 台海軍司令出席

觀察站／年度海盟年會 今年增結盟機制 台海軍司令出席
「不忍她受苦」 載失智母落海 士官獲救母不治

「不忍她受苦」 載失智母落海 士官獲救母不治

熱門新聞

0403花蓮大地震影響，蘇花公路路段受災狀況嚴重，花蓮縣秀林鄉台9線147K路段巨石擋路，場面怵目驚心。（聯合報記者／杜建重 攝影）

不斷更新／花蓮大地震9死1011傷

2024-04-03 11:55
台灣主播在強震當下仍流暢沉著播報直播新聞，影片引起全球熱烈討論。(擷自YouTube@三立LIVE新聞)

台灣主播地震臨危不亂 國際媒體及網友熱議

2024-04-03 17:54
（記者高彬原／攝影）

台灣規模7.2大地震 全台劇烈搖晃、多處震度3級以上

2024-04-02 20:15
花蓮近海規模7.2強震，宜蘭外海驚見龜山島「龜頭斷裂」。（讀者提供）

影／花蓮大地震讓宜蘭外海龜山島「龜首斷裂」？風管處澄清

2024-04-03 02:40
(噓！星聞)

樓塌、橋晃…花蓮大地震驚悚畫面回顧 超恐怖

2024-04-03 12:40
台灣花蓮近海3日發生規模7.2強震，4日上午仍是餘震不斷，受困在天祥太魯閣的數百名遊客陸續脫困，還有外國遊客被貨車整車載出，滿身泥濘十分狼狽。（記者劉學聖／攝影）

「躲縫隙處逃過一劫」花蓮大地震法、英遊客脫困 滿身泥濘驚魂未定

2024-04-03 23:18

超人氣

更多 >
企業家二代17歲遭黃子佼性侵 騙她穿比基尼拍照逞慾

企業家二代17歲遭黃子佼性侵 騙她穿比基尼拍照逞慾
噩夢重演？巨型貨櫃船青島號在紐約維拉扎諾大橋旁失去動力

噩夢重演？巨型貨櫃船青島號在紐約維拉扎諾大橋旁失去動力
影藝界涉戀童癖爭議 他付出最沈重代價上吊輕生

影藝界涉戀童癖爭議 他付出最沈重代價上吊輕生
影／波音737引擎金屬罩起飛中解體 乘客曝驚悚瞬間像引爆炸彈

影／波音737引擎金屬罩起飛中解體 乘客曝驚悚瞬間像引爆炸彈
成龍迎70歲生日 白髮蒼蒼照片流出 本人親揭真相

成龍迎70歲生日 白髮蒼蒼照片流出 本人親揭真相