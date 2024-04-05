偷拍論壇會員「一樣可惡」 呂秋遠：持有1片就是無數遍

嫌犯手法主要是利用女性對於自己不雅照外洩的擔憂，才能成功的讓這麼多女性淪為受害者。示意圖。本報資料照片

南韓 「N號房事件」轟動一時，台灣也有許多類似的網站論壇。律師呂秋遠在臉書表示，加入會員的人一樣可惡，願意付錢去看別人很痛苦的影片，這是什麼樣的扭曲人格？根據兒童及少年性剝削防制條例第39條，持有兒童或少年的性影像處1年以下有期徒刑，支付對價上網觀看這些影像也是。「持有7片跟持有100多片都是一樣的啦！1片，就是無數遍」。

呂秋遠昨天發文，談論系統性的偷拍論壇，他表示，南韓「N號房事件」可分為3種受害者。第1種以孩子或學生居多，被害人收到不明訊息指不雅照片流傳在外，促使點進網址去看，一點入所有個資都會外流，嫌犯進而要求被害人上傳自己的不雅照片，否則公布個資。

第2種仍是學生或缺錢的女孩，嫌犯誆稱高薪聘用「模特兒」，要求被害人點進網址註冊，接著要求拍攝裸體學狗叫的影片，威脅把影片公布，再勒索做更多的猥褻行為上傳。

他說，第3種是不知不覺的受害者，要進入這個房間，必須要有「投名狀」，也就是參加者要偷拍自己的熟人，不論是姊妹或是同事，再把她們的影片或照片上傳，並且要公開發表性騷擾 或歧視 的言論，通過其他人的考驗，才能觀看別人的影片。

呂秋遠表示，根據登記的資料，竟然有26萬個瀏覽數，約1至2萬名會員，基本會費從25萬到150萬韓元（約185到1110美元）不等，內容愈是殘忍低劣、費用愈高，甚至可以獲得被害人的個人資料，親自凌虐施暴。加入會員的2萬人跟主嫌一樣可惡。願意付錢去看別人很痛苦的影片，這是什麼樣的扭曲人格？

呂秋遠表示，嫌犯手法主要是利用女性對於自己不雅照外洩的擔憂，才能成功的讓這麼多女性淪為受害者。就像是談戀愛的時候，男性要女性拍攝性愛畫面、裸照等，作為「愛的紀念」，接著這些畫面在分手的時候，就會拿來當作勒索對方的工具，只要對方不順己意，就直接上傳到色情網站供人觀看。這些手法，都跟性別不平等，女性「貞操」被神聖化、汙名化有密切的關係。不只在南韓，台灣也是一樣的。

台灣也有許多類似的網站論壇，呂秋遠表示，即使經過掃蕩，現在還能在網路上搜尋到，台北地方法院雖然已經對台灣的部分下游經營者判刑，主嫌包括警察、國小老師，但是不知名的主謀還在美國，網站也還在繼續營運中，最大的討論區會員竟然有1萬人。

這些「付錢上車」的會員，包括為數不少的台灣人。呂秋遠表示，有想過這件事情對於被害人帶來的傷痛嗎？如果這麼多台灣人會想「觀賞」別人的傷痛，我們憑什麼覺得自己可以置身事外？這麼多台灣人竟然想看這種傷害人的未成年影片。那麼下次，受害者會不會就是自己的妻女姊妹？

呂秋遠呼籲，在這次事件後，至少可以做到這幾點：

1、不要觀看、轉傳任何自拍、偷拍、性侵等等的照片、影片，無論當時被拍的時候自願與否，流傳出去都是不應該的，而且對被害人的傷害非常大，請不要看，拜託。

2、如果你的伴侶要求你拍攝任何性愛或裸體的照片或影片，請勇敢拒絕。可以自己拍、自己留存，就是不該讓別人保有自己的私密照片。

3、告訴孩子身體自主權的重要性，而且當他覺得被侵犯，一定要告訴家人，丟臉的是侵害別人的人，而不是被侵害的人。

4、看到類似的網站，請勇敢檢舉，讓這樣的網站下架。更何況，很多這樣的網站都有病毒，請不要想害人卻害到自己。

5、請不要檢討被害人，特別是未成年人。很多的被害人，可能被詐騙、被脅迫，或是根本不知情，這些影像，會傷害他們一輩子。

6、關於性別平權，沒有人是局外人。只有尊重，才有平等，才不會有偷窺與受害者。

7、只要觀看相關的影片或照片，就是共犯，想想自己的女兒或姊妹被這樣觀看，會好受嗎？

8、觀看別人的痛苦，沒有不小心這種事。更何況，這種網站通常要加入會員，也得付錢。

9、請持續支持性別平等教育，犯人永遠不會覺得你的孩子太小，只會覺得自己興趣太好，永遠沒吃飽。

10、根據兒童及少年性剝削防制條例第39條的規定，持有兒童或少年的性影像，處1年以下有期徒刑；支付對價上網觀看這些影像，一樣也是1年以下有期徒刑。重點是，持有7片，跟持有100多片，都是一樣的。1片，就是無數遍。