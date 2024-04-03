網路愛情甜言蜜語 6旬老翁險被騙、淪人頭帳戶共犯
65歲陳姓老翁在臉書社群認識自稱「語嫣」的新加坡女網友並加LINE，兩人相談甚歡，對方以甜蜜話語讓陳翁沉浸在愛河中，女網友謊稱會先匯2萬元給陳，但因他帳戶沒開通「外匯實名制」，無法外幣匯款。她要陳前往銀行辦理外匯開戶，陳不疑有他，昨天依指示前往永福路某銀行辦理外匯開戶，所幸行員關懷提問察覺有異，通知警方到場及時勸阻，保住他辛苦積蓄。
女網友「語嫣」向陳翁表示，她已經到了適婚年齡，有意移居台灣要與陳翁交往同居等語引誘，兩人商量由陳先租屋，對方再從新加坡來台灣相聚，她要陳加「外匯局專員」的LINE，請專員協助寄送提款卡並告知密碼，處理好再寄還給他，且誆稱她的帳戶已達到個人帳戶限額，所以無法再境外匯款了。
陳不疑有他，昨天中午11點多便火速趕往永福路某銀行欲匯款2萬元並辦理外匯開戶。台南市警二分局民權所警員吳達義、孫瑋霜，昨天中午11點接獲銀行通報立即趕赴現場，吳達義、孫瑋霜，查看陳翁對話紀錄，明顯是假交友真詐騙手法。
警員苦口婆心勸陳翁勿相信對方說詞，並分析此種假交友真詐騙手法，陳聽完員警分析解說後，始驚醒自己遇到了網路愛情騙子，才打消匯款及辦理外幣帳戶的念頭，並感謝警方的極力勸阻。
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