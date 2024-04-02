開少女色情論壇 小學師判6年10月

國小老師林清安涉與網路偷拍論壇勾結，協助蒐羅、整編、販賣未成年少女猥褻影像和偷拍的隱私影像，獲利481萬元台幣(約15萬美元)。

時代力量前立委王婉諭日前踢爆歪風，檢警查緝、起訴，台北地方法院依兒少條例多罪判林有期徒刑六年十月。

合議庭日前對11名被告判刑，除一人輕判，林清安等十人刑度從一年八月起跳，其中陳宗駿犯情特別嚴重，被判處有期徒刑17年，刑度約為犯下殺人罪的量刑。全案可上訴。

判決指出，綽號「老馬」的男子2012年起經營「創意私房論壇」偷拍網站，向美國申租網域空間，專營販售偷拍隱私、偷拍性交、成年男子對未成年女子性交、猥褻等影片的「帖子」。

網站標榜內容全部是真實，影像中女人不是演員，現實生活中可追蹤得到，又標榜「每日有新菜」上架。

林清安2013年還是國小老師時，即與偷拍論壇接觸，後來被升級為最高權限的「四級會員」，得以看到色情網站內所有「帖子」，與「老馬」建立合作關係。

判決指出，林清安案發時為小學教師，不思謹言慎行、以言教身教為學子表率，反而長期經營色情網站，站內「帖文」極盡貶抑、物化女性，又暴露被害人個資，令人髮指；考量林自學校離職後從事載送洗腎病患司機工作，依法量刑。