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被控盜竊遭警大碩士班勒退 女警領槍自戕

台灣新聞組／台北2日電
台南梁姓女警前天深夜傳出傳出舉槍自戕，震驚警界，開槍動機引起外界關注，圖為案發現場。(記者謝進盛／攝影)
台南梁姓女警前天深夜傳出傳出舉槍自戕，震驚警界，開槍動機引起外界關注，圖為案發現場。(記者謝進盛／攝影)

台南市麻豆警分局官田分駐所梁姓女警，前天深夜被發現陳屍官田區體育公園自己車內，疑持警槍自戕。梁女未留遺書，最近身體狀況不佳，且去年就讀警察大學碩士班因故遭退學，心情受影響，是否有關，檢警進一步釐清。這是今年台灣第四起警察自殺案件，均使用警槍自戕。

31歲梁女未婚，從警八年多，跟同事相處融洽，還曾安撫民眾打消輕生念頭。

梁女近來身體狀況不佳，警方啟動關懷，前天她補休假，父親陪同看診檢查出血尿現象；返家後，梁女前晚8時向派出所副所長表示要銷假上班，於8點半返所領用械彈及無線電、簽出擔服備勤，卻駕駛個人車輛外出。

派出所到晚上10點交接班時未見梁，向分局通報並動員尋找，分局長指示調閱行車軌跡及手機最後發話位置，深夜11點50分在官田區體育公園發現梁女私車，當時梁女已陳屍駕駛座，身旁有一把警槍，手機關機。

據透露，梁女曾發話給某同事，未接通後關機，同事再回撥近30通均不通，警方根據最後發話紀錄趕到官田體育公園，但晚了一步。

梁女領槍出勤卻開私車外出，派出所直到交接班未見人才發現，引發質疑；麻豆分局表示，梁女當時非單人執勤，是一般雙人勤務，因當時警員忙車禍處理及取締酒駕勤務，未及時注意梁女完成領槍就開私車離開，會檢視勤務是否疏失，後續檢討、懲處。

據了解，梁女去年12月就讀中央警察大學研究所時，遭指控涉及竊案，與同儕常相互代為購買物品，因遭另名同儕檢舉有一筆1000多元帳目轉入梁女戶頭，被認定是竊盜，雖喊冤仍遭校方退學，對此耿耿於懷，有人懷疑是壓垮梁女情緒的最後一根稻草；詳細原因待檢警深入釐清。

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