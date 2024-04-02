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舅二度性侵15歲外甥女 她報案卻揭露媽遭逼亂倫

記者林孟潔／台北即時報導
屏東縣一名舅舅曾多次在家中撫摸15歲外甥女的胸部，還二度性侵得逞，害少女崩潰自殘、改變性向，最高法院判舅舅5年10月徒刑，性騷擾部分判4月得易科罰金之刑定讞。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Pixabay）
屏東縣一名舅舅曾多次在家中撫摸15歲外甥女的胸部，還二度性侵得逞，害少女崩潰自殘、改變性向，最高法院判舅舅5年10月徒刑，性騷擾部分判4月得易科罰金之刑定讞。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Pixabay）

台灣屏東縣一名舅舅曾多次在家中撫摸15歲外甥女的胸部，還在客廳、廁所二度性侵得逞，害少女崩潰自殘、改變性向，少女母親還打電話質問「你都已經對我做了，還要對我女兒做」等語，最高法院依成年人對少年乘機性交等罪判舅舅5年10月徒刑，性騷擾部分判4月得易科罰金之刑定讞。

舅舅平時和外甥女同住，2016年間在廚房從後方抱住外甥女，並撫摸胸部，另也在客廳趁外甥女睡覺時摸胸；2018年某日晚間，舅舅在客廳誤以為外甥女已經入睡，脫掉對方褲子，外甥女佯裝睡覺中翻身後，舅舅仍不罷手，將外甥女翻回正面性侵得逞。

同年間某日晚上6時許，舅舅見外甥女如廁，不顧對方阻擋強行進入廁所後，從背後摸外甥女胸部，對方反抗且明確表示「不要」，他仍強行性侵得逞。

舅舅否認犯行，但少女母親供稱，少女原先是異性戀，之後跟女生在一起，她和女兒聊天時，女兒才說被舅舅性侵，她打電話痛罵對方「為什麼要對我孩子這樣，難道你對我還不夠嗎」、「你都已經對我做了，還要對我女兒做」，對方沒有講任何一句話。

法院指出，少女的妹妹因為出養給舅舅夫妻，少女因為擔心妹妹也被性侵，而希望妹妹返回原生家庭，且舅舅也坦承曾經亂倫性侵自己的姊妹，也就是少女母親，認為少女沒有誣陷舅舅的必要。

法院認為舅舅竟為了發洩一己性慾，即對少女性騷擾、猥褻和性侵，惡性不輕，嚴重傷害少女身心健康和人格發展，二審依成年人對少年乘機性交罪判刑3年6月、強制性交處3年8月、乘機猥褻罪判刑10月，應執行5年10月徒刑，另性騷擾罪處4月得易科罰金之刑；最高法院駁回上訴，全案確定。

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