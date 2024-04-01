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重慶3歲童從22樓被丟下摔死 37歲狠母還砍傷婆婆

婆媳不合 妻攜兒常回娘家求援 夫下最後通牒 法官判離

記者林宛諭／彰化1日電
彰化一對夫妻婆媳不合，妻認為夫是媽寶，未好好照顧妻兒，訴請離婚，法官判准離婚。(記者林宛諭／攝影)
彰化一對夫妻婆媳不合，妻認為夫是媽寶，未好好照顧妻兒，訴請離婚，法官判准離婚。(記者林宛諭／攝影)

彰化縣一名人妻婚前覺得丈夫好脾氣、木訥溫順，雙方奉子成婚，但婆婆原希望他們公證結婚即可，但人妻娘家要求要舉辦簡單婚禮，讓丈夫不滿妻未聽從母意，婚後人妻才發現，婆婆強勢，丈夫是「媽寶」，卻對她冷淡，甚至連做月子期間都不體貼，人妻只得回娘家求助，最後訴請離婚，彰化地方法院法官判准離婚。

判決書指出，女方稱婚前與丈夫熱戀時，丈夫沉默寡言，但每當爭執時均會退讓，幾乎不曾發過脾氣，兩人2022年奉子成婚，丈夫即要求她婚後要搬至婆家同住，她即發現丈夫在外不擅言詞，但在家中極愛與婆婆撒嬌、分享生活中之事，卻對她很冷淡，如果她想和丈夫多相處，丈夫還對她露出不耐神情。

人妻說，她因懷孕身體不適，要求丈夫陪去產檢，丈夫卻不願意，她只好向娘家求助，丈夫又大發雷霆，怪她與娘家往來密切，要求她不要返回娘家，後她因壓力大而早產，夫家對她做月子的事也不過問，她只得請娘家幫忙，丈夫也稱需加班無暇照顧，更稱無錢支付費用，她只得自行付孩子的生活用品費。

人妻因此常把小孩帶回娘家，讓娘家人幫忙照顧，讓她喘口氣，但婆婆發現後也嚴厲警告人妻不能回娘家，並會對她語言暴力，她稱因受不了而再帶著孩子回娘家住，丈夫則警告她「給你兩條路走，第一是你立刻帶小孩回家，第二是小孩回家，你不用回來了。」

不過男方否認女方指責事由，男方表示，都有陪女方產檢，僅一次因工作關係較晚到場，母親也沒有強勢或凡事均要控管，且其母親也有備好補品，準備幫妻做月子，是因妻子較想回娘家休養，也是妻子自攜孩子離家，又對他不理不睬，他甚至已買了預售屋，交屋後讓妻兒入住，期望和母相處更融洽。

不過法官發現，男方所買的預售屋是與人合買，可見未來入住者可能仍有其他人，且人妻認為，丈夫明知婆婆已對她針鋒相對，還要婆媳同住，根本未解決問題，

法官則認為，兩人分居期間，女方堅持結束此段婚姻，男方也無挽回婚姻的真摯努力，雙方各堅持己見，相互指責，已無修復關係的熱忱，婚姻已生重大破綻而無回復之望，因此判淮離婚，及男方需每月支付給小孩扶養費9000元，小孩由女方照顧。

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