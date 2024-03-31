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光天化日襲胸、撩裙摸下體 台中男緩刑中再猥褻女同學

記者曾健祐／台中報導
張男對領有身障手冊的女同學襲胸、摸下體猥褻。（取材自pixabay）
張男對領有身障手冊的女同學襲胸、摸下體猥褻。（取材自pixabay）

台中張姓男子明知培訓班的女同學領有身障手冊，擅自載她到汽車旅館以新台幣5000元邀約發生性行為，遭對方當場拒絕，張不顧光天化日、人車來往下，直接在騎樓對女子襲胸、撩裙摸下體，法院也發現，張兩年前才犯性侵案，緩刑期間又再犯，依加重強制性交罪判他3年3月，可上訴。

檢警調查，張男在專業培訓班認識女子，且清楚對方身心狀態，他卻假借要介紹名醫為由，2023年3月20日騎機車載對方到醫院就醫，看診完後還一起吃午餐，下午未經女子同意擅自載她赴汽車旅館外並以5000元代價邀約她開房性交。

女子當場拒絕並坐在機車上不願下車，張卻無視她閃避、多次說「不要」，強行伸手進她內衣搓揉胸部，又撩裙撫摸下體，因女子奮力反抗堅持要回家張才停手載她回去，但女子隨即報警。

法院審理時，張男坦承強制猥褻，但否認女子身心障礙情形，張的辯護人說，張男、女子都受情緒問題所苦，感到同病相憐，平時基於交流功課、分享閱讀聯繫，且女子理解、語言及行為未顯異於常人，認為案發當下未陷於精神障礙或其他心智缺陷而遭張男利用。

法院查，女子領有身心障礙手冊，張男也自稱彼此同病相憐，可見張清楚女子身心狀況，加上女子經培訓後，並無法從事符合社會要求的行為，不採信辯護人說法。

法院審酌，張男清楚人際互動分際，卻為滿足自身性慾載女子去汽車旅館，無視她拒絕、閃避，且在光天化日，強行於汽車旅館騎樓、人車往來的公共場所觸摸女子，侵犯對方性自主權。

法院也發現，張男2021年間才因妨害性自主案件，被判刑1年7月，緩刑3年，目前仍在保固管束中，卻不珍惜自新機會再犯，這次依對精神障礙、心智缺陷之人犯強制猥褻罪，判他3年3月。

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