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台#MeToo風潮 炎亞綸和解 黃子佼、陳建州、NONO偵查中

記者林孟潔／台北30日電
懲戒法院前院長李伯道。(本報資料照片)
懲戒法院前院長李伯道。(本報資料照片)

台灣去年#MeToo浪潮下，名嘴朱學恒、藝人宥勝、黃子佼、NONO、陳建州、炎亞綸均接受司法審判，但個別結果不同，而懲戒法院前院長李伯道被控四度性騷擾女部屬，則是涉案層級最高的政府官員。

宥勝被控8年前送女助理回家，藉口借廁所進入屋內，以面對面姿勢坐在女助理大腿上，解開女方內衣，以舌舔耳，用手摸胸猥褻；案件於法院審理時，宥勝透過與被害人共同認識的友人傳訊息，表示可先提供交互詰問資料作為參考，有教唆串證之虞，公訴檢察官建請羈押，法院裁定8萬元(台幣，下同，約2480美元)交保。

黃子佼去年6月被旅居法國網紅Zofia指控強吻、拍攝未成年少女私密照片，黃子佼事後認錯，開直播情緒失控爆料、自殘送醫。台北地檢署搜索黃子佼住處和工作室，諭令35萬元交保，他上月公開道歉，試圖和被害人和解，案件偵辦中。

藝人NONO被網紅「小紅老師」指控利用臉書、Instagram等平台，或趁在電視台工作之便，對逾20名女子性騷、強制猥褻、性侵，共有10名被害人提告，檢方二度傳喚NONO出庭、勘驗下體，日前不起訴其中3案，但2名被害人不服聲請再議，高檢署認為偵查不完備，發回續查。

「黑人」陳建州被「大牙」周宜霈指控12年前到香港錄節目時，在飯店性騷擾，陳建州被二度傳喚出庭，案件偵辦中；陳建州起初反告大牙求償1000萬元又撤回，改提刑事加重誹謗告訴，大牙不起訴確定。

網紅耀樂指控炎亞綸在他未成年時期性侵、未經同意拍攝性愛影片，還將影片散布供人觀覽，炎亞綸被依製造少年猥褻行為電子訊號、意圖散布而持有少年性影像罪嫌起訴，強制性交處分不起訴確定。法院審理期間，炎亞綸、耀樂達成和解，但未透露金額。

李伯道被控四度性騷擾女部屬，環抱對方還說「好香」、撫摸手臂，更寫情書給女方，被害人申訴後，李提前退休。李伯道最終被監察院彈劾，而法官評鑑委員會也建議撤職，案件在懲戒法院審理中。

台灣去年#MeToo浪潮下多人接受司法審判，炎亞綸已和解，未透露金額。(記者蕭雅...
台灣去年#MeToo浪潮下多人接受司法審判，炎亞綸已和解，未透露金額。(記者蕭雅娟／攝影)

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