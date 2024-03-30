朱學恒犯後無悔意 強吻案一審重判1年2月

名嘴朱學恒(圖)被控酒後強吻台北市議員鍾沛君，29日被法院依強制猥褻罪判刑1年2個月。(本報資料照片)

名嘴朱學恒被控酒後強吻台北市議員鍾沛君，被依強制猥褻罪起訴，但朱自稱酒後「斷片」不復記憶；台北地院審理認為，朱學恒嚴重侵害鍾沛君的性自主決定權，造成鍾沛君心理傷害，且欠缺性別平權 意識、犯後毫無悔悟，應予嚴懲，判處1年2月徒刑，未來上訴若維持判決，須入監。

判決指出，朱學恒案發後利用輿論形塑鍾沛君是「他人指使的政治打手」，還說自己受「政治迫害」，造成鍾女提告後，較其他被害人須承受更高程度的輿論非議，使鍾女無法抹滅心理傷害，是量刑主要理由。

判決顯示，依鍾沛君指訴，佐以證人證述鍾女被害後的情緒，再稽核卷內通訊與行程紀錄、語音與對話錄音，朱學恒確有接續以強暴方式對鍾女猥褻。

朱學恒雖辯稱案發時酒醉「斷片」，更稱以犯案當天時間、空間不可能強制猥褻，但朱在案發返家後即傳訊給鍾女，可證明雖飲酒還是意識清楚，所謂「斷片」不足採信。

合議庭認為，鍾沛君案發時雖無呼救，但性侵害犯罪的被害人採取何種保護舉措，或有何情緒反應，並無固定模式，不應以「完美被害人迷思」加諸於鍾女身上。

朱學恒聲明指出，對長時間努力沒能得公平審理，感到失望，將提上訴。鍾沛君批朱「敢做不敢當，沒辦法面對自己過錯的人，也沒資格討論未來」，希望藉由這個案子給台灣的性平意識上一課。

檢方指控，朱學恒2022年8月間，邀約鍾沛君、立委陳菁徽等人在台北市大安區某餐廳包廂餐敘，晚間9點，陳菁徽和丈夫先離去，包廂內只剩朱學恒、鍾沛君。

朱學恒從座位起身走向鍾沛君，以雙手壓住鍾女肩膀，強押固定在牆壁，使鍾女無法挪動，強行親吻鍾女嘴唇數秒，朱後來回到座位後，又走向鍾女，以一手壓住女方的肩膀，一手摟抱手臂，再度強吻鍾女。