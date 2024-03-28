台7旬婦洗腎疑小林紅麴保健品釀禍 夫泣「像在等死」

32--高雄70歲的陳太太去年3月急性腎衰竭，就醫後5月開始洗腎，1周3次，發病後體重從50公斤掉到39公斤，人生整個變調。(圖／陳先生提供)

台灣高雄70歲的陳太太去年3月急性腎衰竭，就醫後5月開始洗腎。她在發病前食用日本 小林藥廠紅麴保健食品已3、4年，陳先生日前接到簡訊，要求停止食用紅麴產品，他懷疑是小林紅麴產品導致太太腎臟病，泣訴洗腎毀了他的家庭，太太現在像在「等死」。

陳先生說，他太太去年3月突然不斷腹瀉、吃不下東西、畏寒，到高醫檢查竟是急性腎衰竭，病情很快惡化，醫生也束手無策，5月開始洗腎。他說，現在太太1周要洗腎3次，發病後體重從50公斤掉到39公斤，人生整個變調，活著像在等死。

日前他接到簡訊，要求他停止食用日本小林藥廠紅麴保健食品，他上網查了一下，才驚覺這可能是造成他太太洗腎的罪魁禍首。他說，太太之前因為高膽固醇，有人推薦紅麴保健食品可降膽固醇，3、4年前開始向進口商大醫生技購買食用。

如今爆出紅麴產品有問題，他已備妥相關資料傳到衛福部，請求通報日本政府並且要求小林藥廠賠償。他說，沒想到原本該保太太健康的產品，竟成了慢性殺死太太的兇手。

他說，他和太太之前從事食品國際貿易，50歲後公司收起來，過著照顧孫子的退休 生活。他和太太都很養生，生活習慣正常，沒有不良嗜好，太太發病前每天兩人一早就會出門運動直到流汗，非常規律。