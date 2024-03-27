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一度以為遭下毒...寶林茶室案 醫師還原病情經過

記者李青縈／台北即時報導
衛福部昨晚針對「寶林茶室」食物中毒案，召開專案會議。（取自王必勝臉書）
衛福部昨晚針對「寶林茶室」食物中毒案，召開專案會議。（取自王必勝臉書）

「寶林茶室」食物中毒案釀2死，今天預計解剖釐清死因；衛福部周三召開專案會議，邀請照顧病人的醫師代表，以及疾管署、食藥署等待參與討論，相關個案累積11例。與會專家表示，推測是米酵菌酸（Bongkrekic Acid）中毒，並且還原當時個案照顧狀況。

相關個案累積12例，包含2人死亡。衛福部次長王必勝表示，根據疫調顯示這些個案都是在3月19日至22日間去寶林茶室用餐，並食用粿條或河粉；此為嚴重少見的案例，希望能盡速釐清原因。

個案中第一例死亡的為39歲呂姓男子，24日搶救不治。與會專家還原當時狀況，一開始在急診雖有急救成功，但後來在加護病房幾小時後就因為器官衰竭過世。推斷為呼吸毒素米酵菌酸，只要1毫克就會致命，且也沒有解毒劑，只能做積極治療，如血漿置換術、處理抗凝血功能障礙、輸入大量血漿；然而，最終結果仍待相關檢驗化驗結果確認。

另有一名40多歲吳姓女子仍在加護病房治療，當時由重症科醫師收治該患者，並且發現跟先前呂男症狀類似，因此才機警諮詢毒物科，一度以為是遭到下毒。後續分析推測並不像化學毒，因為這些個案的肝指數都非常高，從幾千到一、兩萬都有，有急性肝衰竭的表現，比較像細菌滋生毒素造成，跟諾羅病毒造成的拉肚子不一樣。

馬偕醫院急診毒物科主任蘇昱彰表示，Burkholderia gladioli氏菌， 是一種喜氧的革蘭氏陰性桿菌，為一種植物病原菌，也可能對人類造成伺機性感染，亦可以與植物和真菌共生，存在於土壤、水、植物根莖及多種動物體內。

蘇昱彰說，Burkholderia gladioli氏菌產生的毒素為「呼吸毒素米酵菌酸」（Bongkrekic Acid），食用後可引起人類中毒，並有致命危險。細菌會在溫暖氣溫和真菌生物的存在下繁衍生息，因此食品發酵過程較容易發生。但是這類中毒罕見，以前在中國大陸廣東有發生過類似事情，全世界相關研究顯少。

蘇昱彰表示，米酵菌酸會干擾細胞能量的產生，進而導致細胞損傷和死亡。中毒的最初症狀包括疲勞、頭暈無力、胃痛、嘔吐、嚴重腹瀉和出汗，意識改變，可能有低血糖 ; 嚴重者可能導致肝衰竭、腎損傷和昏迷。死亡率為40%至100%，出現最初徵兆和症狀後一天內可能就會因多重器官衰竭而死亡。民眾要預防此類中毒的較好方法是盡量吃新鮮的食材，避免食用過期食品，並注意食物的保存，特別是在炎熱的氣候裡。

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