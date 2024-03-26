我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

百年首見 好萊塢中國戲院開賣港點

川普資產淨值暴衝到65億美元 首次躋身彭博全球前500大富豪

性騷學生20年 戲曲學院2狼師解聘

記者董俞佳／台北26日電

國立台灣戲曲學院李姓老師及王姓老師，涉性侵、性騷學生長達20年，該校性平案本月調查完畢，兩人案件皆成立，遭該校解聘，仍可申訴，但皆已列不適任教師資料庫。教育部表示，將成立專案小組調查是否還有其他受害者，並整體檢討該校體制。

人本教育基金會昨會同立委公布性平案調查結果，認定李師五案中成立四件強制性交、一件強制猥褻；王師兩案中成立一件嚴重性騷擾及一件性騷擾。

根據該校調查報告，李師用手搓揉或用口吸吮學生生殖器，甚至在其他師生同住大通鋪上，也敢性侵學生。王師在該校長年擔任校務主管，多次擁抱、親學生臉頰，私下將手伸進學生衣服強摸揉胸部，即便學生反抗也不停止。

受害者控訴，多位學生20多年前舉報，遭校方要求與李師對質，學生嚇得矢口否認，事件才被認定不成立。人本教育基金會執行長馮喬蘭說，教育部早在十幾年前就已知悉本案，該校性平會卻在教育部監督、指責下，還敢包庇受害者，推估受害者絕對不只申請調查的人數。

教育部司長吳林輝說，將成立專案小組，調查是否還有其他受害者，並檢討該校文化、公費制度及學校經營體質等，也允諾將協助受害者心理輔導並提供協助；兩位老師都已遭學校解聘，也列入不適任教師資料庫。立委、人本提到賠償受害者，吳林輝表示將與法制單位研究處理方式。

性騷擾 教育部

上一則

台版柬埔寨案三死 首波判賠1040萬

下一則

律師團有涉詐主謀？綠委吳思瑤喊冤

延伸閱讀

獎助學金計算公式錯誤 拖累大學申請

獎助學金計算公式錯誤 拖累大學申請
性騷案一審判8個月 「魷魚遊戲」吳永洙不認罪要抗告

性騷案一審判8個月 「魷魚遊戲」吳永洙不認罪要抗告
「魷魚遊戲」金球獎演員涉性騷 一審遭判關8個月

「魷魚遊戲」金球獎演員涉性騷 一審遭判關8個月
性騷? 沙烏地阿拉伯AI機器人首亮相 對女記者襲臀 開發者這麼說

性騷? 沙烏地阿拉伯AI機器人首亮相 對女記者襲臀 開發者這麼說

熱門新聞

男子朝同居女友的4名女兒接連硬上、指侵及逼口交，法院依加重強制性交、兒少性剝削等367罪，一共判他15年。示意圖。（本報資料照片）

台4姊妹遭母男友性侵 命含冰淇淋逼口交硬上362次

2024-03-23 20:38
CNN報導，台積電海外擴廠面臨人才短缺、東西文化差異等重大挑戰。路透

CNN走訪台積電工廠內部 讚台灣人才是其秘密武器

2024-03-23 15:54
總統府前發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）被控與隨扈不倫戀，花蓮地院昨判賠。圖／本報系資料照片

台總統府前發言人不倫戀判賠 人夫隨扈痛訴「活在地獄」

2024-03-20 15:19
黃國昌表示不滿講話時被柯建銘打斷，憤而離席導致協商破裂。(擷自udn video)

韓國瑜二度主持朝野協商 黃國昌不滿被插嘴憤而離場

2024-03-25 09:55
高雄前立委王世雄7年前赴中國接受換肝手術，整體花費約800萬元(約26萬美元)，他身上有著一名28歲年輕人「新鮮的肝」，卻不敵胰臟癌考驗，病逝高雄長庚醫院。(本報資料照)

出身高雄世家 台前立委王世雄癌逝 憾未把父骨灰帶回台

2024-03-21 10:24
前總統馬英九2023年到湖南祭祖，近期則傳出下月登陸的消息。圖為馬英九2023年3月31日由中國國台辦主任宋濤陪同搭高鐵。 (本報資料照片)

馬英九4／1登陸 訪北京是重頭戲 出席祭黃帝陵大典

2024-03-24 22:38

超人氣

更多 >
娘家總動員 凱特父母第一時間得知罹癌 全力照顧3外孫、支持女婿威廉

娘家總動員 凱特父母第一時間得知罹癌 全力照顧3外孫、支持女婿威廉
4生肖3月底春來發橫財 屬豬低調點、這類人爆桃花

4生肖3月底春來發橫財 屬豬低調點、這類人爆桃花
穿「這毛衣」宣布噩耗…英媒解析凱特罹癌影片穿搭：向大眾透露一訊息

穿「這毛衣」宣布噩耗…英媒解析凱特罹癌影片穿搭：向大眾透露一訊息
「新九品芝麻官」才翻車… 吳啟華新片又扮「方唐鏡」 網酸：很缺錢嗎

「新九品芝麻官」才翻車… 吳啟華新片又扮「方唐鏡」 網酸：很缺錢嗎
加州男子光天化日生吃人腿 啃到見骨 路人實拍

加州男子光天化日生吃人腿 啃到見骨 路人實拍