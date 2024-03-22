男半夜性侵同居人女兒 還稱自己「本性善良」

男子性侵同居女友當時就讀國小、國中的女兒。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Mo Eid）

台灣苗栗1名男子和女友同居時，竟在她女兒讀國小、國中階段，半夜掏出生殖器趁少女熟睡時令其口交、在嘴旁磨蹭，一審被依乘機性交罪等判4年2月，男子上訴求減刑，還說自己洗心革面、本性善良，二審認為他過去就有對少女性交前科，第一時間均否認，不予以減刑，判處駁回，仍可上訴。

檢警調查，男子2022年3月在屏東住處趁著少女半夜熟睡時讓她替自己口交，後來少女升上國中一家也搬到苗栗居住，男子同年12月間又故技重施，再度利用對方半夜睡覺不知抗拒時，脫褲用自己生殖器在她嘴巴外磨蹭30秒，但少女因嘴巴緊閉又突然睜開眼，男子這才停手。

苗栗地院一審時，男子均坦承不諱，並和少女指證大致相符，也有相關兒少、性侵通報及調查可佐。男子的辯護人也主張，雙方已經達成調解，請求依刑法第59條情堪憫恕減刑。

一審卻發現，男子過去就有對未滿14歲少女性交前科，這次又再犯類似，且男子被查獲時，第一時間在警詢仍飾詞全部否認，直到審理期間才坦承，加上他趁少女熟睡對其性交，也是全出於他自由意志，並無值得憫恕原因，不予以減刑。

一審審酌，男子當時是少女母親的同居人，本當自重，給女少女安全無虞生活環境，卻忽視對方年幼懵懂對她下手，妨害少女身心健康，依成年人故意對少年犯乘機性交罪、成年人故意對少年犯乘機性交未遂罪，各判他3年10月、1年10月，應執行4年2月。

男子不服上訴，主張自己坦承，對案情誠實以告，也接受國家制裁痛改前非，所犯雖非輕罪但他洗心革面，還說自己本性善良、不擅言詞且沈默寡言從未狡辯，認為一審判過重，請求減刑。

台中高分院二審審酌，男子並無適用刑法第59條情堪憫恕事由，且一審認事用法無違誤、量刑也妥適並無過重，認定男子上訴無理由予以駁回。