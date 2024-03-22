我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國單身女網紅 瘋來美「取精」偏好混血娃

衣著光鮮白人女行竊小商品 華裔店主TikTok公開影像

動員全家誘殺男友棄屍盜領473萬 酒店女逃死定讞

記者林孟潔／台北22日電
彰化縣女子林姝妤（左）夥同父母一家人誘出張姓男友殺害棄屍，最高法院判林女無期徒刑定讞。（取材自臉書）
彰化縣女子林姝妤（左）夥同父母一家人誘出張姓男友殺害棄屍，最高法院判林女無期徒刑定讞。（取材自臉書）

女子林姝妤夥同父母、弟弟，誘騙張姓男友出遊後下藥勒斃、綁空心磚棄屍東螺溪，並盜領張的473萬元（台幣，下同，約14.8萬美元），最高法院21日依強盜殺人、棄屍等罪判林女無期徒刑、父親16年6月、母親和弟弟各15年6月徒刑，全案定讞。

林姝妤平時在八大行業上班，張每月給她10萬元生活費，但兩人經常爭吵，林女又覬覦張持有的人頭帳戶中有大筆款項，林女父母、弟弟則認為張從事非法金流工作，還曾對林女暴力對待，也反對兩人交往，一家四口合謀殺張。

林姝妤2021年10月15日誘騙張回彰化老家，林母拿摻有安眠藥的飲料給張喝，一家人開車載張到漢寶濕地，抵達後林父、林弟拿童軍繩從後座勒斃張，林女、林母拿黑色膠帶纏繞張的臉、塞進行李箱，傍晚再包裹遺體、綁上兩塊空心磚棄屍東螺溪底，再盜領473萬元。

一家人事後因擔心張的屍體可能浮出水面，再度前往棄屍地點，搬運溪邊較大的石頭壓在屍體上，避免屍體浮出水面或被溪水沖至岸邊，被人發現。

一審依強盜殺人、棄屍罪判林女無期徒刑，另依共同殺人、詐欺、棄屍等罪判林父17年、林母及林弟各16年徒刑。檢察官上訴，主張林女父母、弟弟都和林女有強盜殺人犯意，一審量刑過輕。

台中高分院二審認為林女父母、弟弟表示因張欺負林姝妤才殺人，並非為錢，後來才知林女有拿張的現金、提款卡，另也無證據顯示三人有參與，難認有強盜犯意。

二審指出，林姝妤一家人已和張的兒子和解，量刑因子變更，但林女覬覦張的金錢殺人，父母、弟弟認為張未善待林女就共謀，且殺人棄屍後兩天，又回現場拿石頭壓覆屍體，計畫縝密、無驚恐之意。

另外，鑑定評估林女、林弟有高度復歸社會可能性，雙親則有中度復歸社會可能，依強盜殺人、棄屍罪改判林女無期徒刑，依殺人、詐欺、棄屍罪改判林父16年6月、林母及林弟各15年6月徒刑；最高法院認為判決沒有違誤，昨駁回上訴，全案確定。

詐欺

上一則

台國安局長蔡明彥：不建議蔡英文總統赴太平島

下一則

抑制通膨預期 漲電價前夕央行預防性升息半碼

延伸閱讀

蛇蠍酒女全家動員…誘殺男友棄屍盜領15萬美元 判無期

蛇蠍酒女全家動員…誘殺男友棄屍盜領15萬美元 判無期
13歲男孩性侵8歲女童 警方竟不立案 他返校上課 全網怒了

13歲男孩性侵8歲女童 警方竟不立案 他返校上課 全網怒了
慈父般的關懷

慈父般的關懷
洛城新語╱父母不要再泥塑孩子未來

洛城新語╱父母不要再泥塑孩子未來

熱門新聞

桃園市有對謝姓兄弟為了與馬姓手足爭家產，在老爸死後偽造假遺囑，卻因捺印指紋模糊引起懷疑提告，桃園地檢署偵結，將謝姓兄弟依偽造文書、詐欺取財未遂起訴。記者陳恩惠／攝影

爭家產…台兄弟竟掀冰櫃扳開亡父手指 捺印偽造遺囑

2024-03-16 12:24
台灣一名女性參加慶生趴疑遭下藥。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Ami Suhzu）

女參加慶生趴疑遭下藥 壽星遭脫光光、鋼珠槍教訓

2024-03-15 21:48
總統府前發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）被控與隨扈不倫戀，花蓮地院昨判賠。圖／本報系資料照片

台總統府前發言人不倫戀判賠 人夫隨扈痛訴「活在地獄」

2024-03-20 15:19
國民黨立委陳玉珍近期清理在立法院的辦公室時，清出在新冠肺炎疫情期間購買的中國快篩，但因為已經過期，所以昨天送到立法院垃圾場等待處理。記者林俊良／攝影

藍委陳玉珍丟棄逾百箱中國製快篩 羅一鈞提醒2件事

2024-03-14 13:02
高雄前立委王世雄7年前赴中國接受換肝手術，整體花費約800萬元(約26萬美元)，他身上有著一名28歲年輕人「新鮮的肝」，卻不敵胰臟癌考驗，病逝高雄長庚醫院。(本報資料照)

出身高雄世家 台前立委王世雄癌逝 憾未把父骨灰帶回台

2024-03-21 10:24
台灣一名13歲少女與水電工鄧姓男子交往，少女依鄧男要求傳送裸照，並兩度與鄧發生親密性行為，少女母知情後報案提告。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@SHVETS production）

13歲台灣少女網戀水電工 傳裸照還獻出處女身

2024-03-15 20:03

超人氣

更多 >
漢堡薯條加小杯飲料要24元？這家連鎖快餐店引公憤

漢堡薯條加小杯飲料要24元？這家連鎖快餐店引公憤
房價低且靠近大城 這5個鎮最宜首購族置產

房價低且靠近大城 這5個鎮最宜首購族置產
蘋果女工程師飆車害死男伴後逃回中國 向警隱瞞誰駕駛

蘋果女工程師飆車害死男伴後逃回中國 向警隱瞞誰駕駛
電動車賣不動…油電混合車在美「銷量翻倍」

電動車賣不動…油電混合車在美「銷量翻倍」
每人擁近4棟房 鉅富把三分之一身家投資在這塊領域

每人擁近4棟房 鉅富把三分之一身家投資在這塊領域