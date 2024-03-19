迷戀網路老公以為遇到真愛 寂寞熟女險被騙5萬

台南市警二分局南門派出所巡佐邱漢文（左）、警員李英誌（右），揭穿詐騙手法，保住女子的辛苦積蓄。（記者黃宣翰／翻攝）

台南市中年呂姓女子透過網路社群交友軟體認識男網友，二人相談甚歡還以老公老婆互稱，男網友謊稱為了未來能有更好的生活，要求她到銀行辦理外幣帳戶以利匯款美金5萬3000元代買名表，被愛沖昏頭的呂女不疑有他，昨天前往中西區西門路某銀行欲辦理匯款，所幸銀行行員機警通知員警趕來勸阻，她才沒有匯成。

不法分子利用LINE指示內容，誘騙中年女子匯款行騙。（記者黃宣翰／翻攝）

市警二分局南門派出所巡佐邱漢文、警員李英誌昨天下午3時多接獲銀行行員報案，指稱有女子準備要辦理外幣帳戶，欲匯款美金5萬3000元至不明帳戶，行員關懷提問警覺有異，便立即報警處理。

員警到場後發現呂姓女子神色慌張急於辦理外幣帳戶匯款美金，警方安撫呂女情緒，詢問事件始末，呂姓女子才說出於一個月前在網路交友社群軟體認識一名暱稱「豪」的男子，雙方每日噓寒問暖、互道關懷進而感情升溫，並以老婆、寶貝等稱呼搏取呂女信任，男網友請呂姓女子前往銀行辦理外幣帳戶，幫忙匯款代買名表為由，要求立即匯款美金5萬3000元，約新台幣167萬元。

員警當場立即以視訊通話撥打給該男網友，男網友見警後立即掛斷視訊電話不回應，員警向呂女苦口婆心勸說，這類情況是常見詐騙慣用手法，千萬不要被此類話術騙了，並舉出網路多起假交友愛情詐騙等手法案例說明，呂女才恍然大悟打消匯款念頭，表示自己差點被網路假老公所騙，並感謝警方即時揭穿詐騙手法，保住她的辛苦積蓄。