台女偷玩男性友人手機 驚見自己被性侵影片

台灣一名女子到男性友人家中借住，女子睡醒後拿起朋友的手機玩遊戲，竟發現自己的不雅影音和照片。圖為示意圖。(本報資料照片)

台灣一名陳姓男子邀請女性友人到家中作客，趁女方疲累熟睡時脫去衣褲性侵，還拿手機拍攝兩人性愛影片、女子裸露胸部和下體照片等，女子清醒後拿陳的手機玩遊戲，發現不雅影音和照片，截圖存檔並報警處理，最高法院依乘機性交罪判刑4年定讞。

陳犯竊錄部分，二審依竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪判6月得易科罰金之刑，因罪刑不得上訴第三審而確定。

陳2020年8月23日要求在北部無處可住的女性友人到家中暫住作客，他同年月26日趁女子疲累在床上昏睡時，脫掉對方衣褲性侵得逞，並拿手機拍攝女子裸胸、下體照片，自拍他抱著女子親吻的照片，甚至錄下性侵影片。

女子清醒後，隔天凌晨拿陳的手機玩遊戲時，發現手機相簿內存有不雅照片和影片，立刻螢幕截圖傳給自己，再刪除相關照片和影片後，當場質問陳，報警處理。

陳否認犯行，供稱是在酒店認識女子，兩人不是男女朋友，女子寄住期間，兩人是合易發生性行為，之後他還有帶女子去做醫美，他也否認拍攝不雅影片和照片，稱「我也不知道是誰拍的」。

女子作證指出，她當時沒有地方去、無法回家，就在陳家住幾天，她趁陳上廁所時偷看手機，發現相簿內有陳趁她睡著時偷拍的裸照及性交影片，她之後先將被頁面截圖，再將截圖及影片以微信 傳給自己後，當下刪除檔案。

法院勘驗相關影片和照片，確認陳的犯行確實，審酌兩人僅普通朋友，只因女子年輕美貌，趁女子熟睡侵害性自主決定權，再拍攝隱私照片和性侵影片，嚴重侵犯女子身體自主權，一、二審依乘機性交罪判刑4年、竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪判6月得易科罰金之刑；乘機性交部分上訴後，最高法院認為二審判決沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。