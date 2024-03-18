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港網媒創辦人「姜牧師」台北街頭遭砍 警初判偶發事件

記者蕭雅娟／台北18日電

曾經參與反送中運動的香港網媒創辦人「姜牧師」姜嘉偉，昨天清晨在台北市林森北路酒店外人行道，遭人持利刃刺傷背部；姜送醫前已酒醉，到醫院仍開直播，還激動說「我要死掉了」。警方初步研判姜與酒店離場客人發生衝突遭刺，是偶發事件，但他身分敏感，不敢大意，鎖定行凶男子追緝調查。

姜嘉偉是香港媒體Free HK Media創辦人兼記者，2021年中國大陸因疫情不准舉辦六四天安門事件悼念晚會，姜等人曾被控違反「限聚令」，及在銅鑼灣直播，涉阻礙公職人員罪，法院判決均罪名不成立。去年姜被控在旺角銀城廣場「隱世市集」販售煽動刊物，且透過臉書等社群宣傳，姜被捕後認罪，被依「串謀煽動罪」判刑八月，出獄後移居台灣迄今。

警方調查，昨天清晨4時許，姜男搭計程車到台北市林森北路下車，正好有二男一女從該棟大樓酒店消費結束要離開，姜疑似講廣東話，一名身穿白衣男子突上前拉扯，雙方爆發口角、肢體衝突，白衣男同行友人雖拉開兩人，但白衣男仍涉推倒姜男，再持利刃攻擊背部。

警方獲報到場，姜男酒醉語焉不詳，救護人員將他送往馬偕醫院治療，姜在醫院開刀前卻又意識清楚開直播稱遭人砍傷；醫護人員向他的朋友解釋，有氣胸、血胸等傷勢，姜男發現血壓往下掉時，還激動憂心的說「我要死掉了」。

警方指出，姜男背部中一刀，手指頭擦挫傷，背部刀傷經手術縫合，暫無生命危險，頭部等重要部位未遭攻擊。目前已掌握涉嫌行凶男子身分，非台北市人，與友人到酒店消費後涉案，依傷害罪嫌追緝中；姜男待傷勢好轉再製作筆錄，釐清狀況。

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