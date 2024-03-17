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校車上指侵女同學20分鐘 少年判賠50萬元

記者曾健祐／台中17日電
彰化一名少年搭校車途中指侵女同學，被彰化地院判賠50萬元，少年上訴被駁，全案確定。(本報資料照片)
彰化一名少年搭校車途中指侵女同學，被彰化地院判賠50萬元，少年上訴被駁，全案確定。(本報資料照片)

彰化一名國中三年級少年搭校車途中，擅自將手伸進一旁女同學褲中摸下體、指侵，無視還有其他同學共乘，少女因膽小不敢反抗，20分鐘後抵達校門少年才停手；法院一審判少年應給付少女、其父親50萬元(台幣，下同，約1.6萬美元)，少年上訴稱無力負擔，只能賠6萬元，二審認為無理由判處駁回，全案確定。

少女主張，她2022年9月1日早上7點多搭乘校車要上學，男同學趁著坐在她旁邊時，沒經過同意就手伸進她運動褲、內褲，還撫摸其下體、指侵長達20分鐘，直到校車抵達校門前對方才停止，而少年犯刑事強制性交罪部分已被法院裁定交付保護管束。

少女說，少年當時行為無視車上還有其他同學共乘，利用她年僅15歲，心智尚未成熟，本身又膽小無力反抗的心理對她性侵，造成內心陰影、睡眠不佳，甚至對男性有防衛心裡，其父親也因單親照顧女兒，不捨她飽受煎熬，兩人一共對少年求償200萬元。

彰化地院一審時，少年表示自己仍在就學，由父親扶養，但父親還要照顧母親，以他能力只能負擔6萬元，認為對方求償金額過高，無力負擔。

一審認為，少年對少女強制性交，對其日後身心發展、兩性互動影響深遠，少女父親也須付出更多心力照顧、教養與輔導，精神上也受有重大痛苦，經考量雙方學歷收入、侵害程度等，判少年應給付少女、少女父親各30萬元、20萬元，一共50萬元。

少年不服上訴，仍認為少女求償金額過高；台中高分院二審查，少年目前就讀高中，無財產、無收入，其父親則有工作，經斟酌雙方身分地位、經濟狀況，及少年對少女侵害行為等，認為一審判處給付50萬元適當，判處駁回其訴，不得上訴。

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