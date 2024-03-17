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為賺3萬元 大馬情侶運14公斤海洛因入台 重判無期

記者曾健祐／台中17日電
馬來西亞一對情侶貪圖免費到台灣玩、賺取5000元馬幣，替運毒集團運輸14公斤海洛因一入境就被抓；台中地院審理後重判兩人無期徒刑。(本報資料照片)
馬來西亞一對情侶貪圖免費到台灣玩、賺取5000元馬幣，替運毒集團運輸14公斤海洛因一入境就被抓；台中地院審理後重判兩人無期徒刑。(本報資料照片)

馬來西亞歐姓男子和林姓女友貪圖免費來台玩、賺取5000元馬幣（約3.3萬台幣、1062美元），替運毒集團運輸14公斤、404包一級毒品海洛因來台，外觀以燕菜粉掩護，估計市價數千萬元台幣，但一入境就被抓。台中地院審理認定，運毒是在運輸行為本身，不應以是否流入市面為減刑理由，重判兩人無期徒刑。

歐男與林女貪圖私利，答應關姓毒梟運毒，由集團支付兩人來台機票、住宿及旅費1700元馬幣(約360美元)，還有運毒報酬5000元馬幣，將海洛因夾藏在「燕球標燕菜粉」兩個紙盒內，連同燕窩、糖果餅乾等混入掩護。

2023年7月，歐男與林女在吉隆坡某酒店取貨，隔天攜毒搭機到越南，再轉機台中清泉崗機場，結果海關發現疑有毒品，通報調查局。

台中地院審理時，歐男、林女均矢口否認，辯稱不知道裡面是毒品，「阿和」只有說裡面是馬來西亞土產，林女則說是單純和歐來台灣玩。

法院認為，歐男在馬國當貨運司機月收入3000元馬幣(約637美元)，林女擔任化妝師收入不穩，還欠銀行8000元馬幣(約1700美元)，兩人答應免費出國玩、住宿，回台還能獲得5000元馬幣酬勞，可證明兩人清楚運輸的東西不尋常。

毒品 越南

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