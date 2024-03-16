特勤少將醉吻女上校 停職、移送監院

國安局前特勤中心研究委員謝靜華(左)，街邊醉吻女軍官，遭到停職。(翻攝自爆料影片)

曾任賴清德 副總統警衛室主任的國安局特勤少將謝靜華，強吻女子影片被散布流傳。國安局除了將其記兩大過汰除，另召開人評會，認定違反公務員服務法，決議立即停職，依法將案件送監察院，未來如遭懲戒法院予以撤職，須繳回退休金 。

國安局表示，此案完成行政調查後，由局內獎懲委員會決議，對謝靜華記兩大過，列為優先汰除名單，隨即展開後續汰除評估及法律作業程序。

近日國安局召開軍職人評會，認謝男構成公務員懲戒法所定應受懲戒情事，決議停職，就涉及免（撤）職及退休金等相關處分進行審查。

依據規定，軍人若被列為汰除名單而強迫退伍，不得選擇領取月退俸，只能領取一次退休金。若監察院通過彈劾並移送懲戒法院，遭懲戒法院予以撤職，須繳回退休金。

國安局受訪表示，軍職人評會近日召開會議，評估認為謝某涉違反公務員服務法，構成公務員懲戒法所定應受懲戒的情事，因此決議即予停職，並已依法將案關事證移送監察院，就涉及免、撤職及退休金等相關處分進行審查。