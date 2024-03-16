北市議員陳重文涉賄聲押 200萬元交保

台北市議員陳重文(中)疑收賄遭聲押禁見，法院裁定200萬台幣交保，15日晚步出法院時未發一語。(記者許正宏／攝影)

台北市議員陳重文被控替承標警用監視器業者護航，利用職權施壓追加預算 ，藉此向業者收賄；台北地檢署清查發現，陳重文帳戶3年內多出2400萬元(台幣，下同，約75.3萬美元)不明資金，前天搜索約談陳重文及廠商到案，檢方訊後認為陳重文有串滅證之虞，昨依貪汙罪向法院聲押禁見，法院裁定200萬元交保，北檢不服將提抗告。

同案約談台智網董事長李慶煌350萬元交保、陳重文妻子、台灣創新農業公司董事長白惠萍200萬元交保、曾於北市府殯葬處任職的台智網主管陳豐源150萬元交保、立錡雲端 科技公司人頭負責人康立錡30萬元交保。

專案小組清查，陳重文帳戶在2022至2024年間，多出2400萬元不明財產來源，懷疑不僅收受市警局監視器標案賄款，可能還涉及教育局監視器標案的款項，由於陳重文第一時間無法交代金流，後來又稱是土地買賣價金，檢方未予採信。

台北市警局去年編列「監視錄影系統傳輸網路服務費」預算5.5億元，後來發現原簽約比公告一般費率的價格貴9000萬元，主動調整減至4.6億元送審。李慶煌透過陳豐源找上陳重文關說，希望利用質詢拉高預算，市議會警政衛生委員會初審時，有但書要求「實支實付」。

調查顯示，2023年12月至2024年1月間，李慶煌曾多次邀陳重文聚會，期間疑給付數百萬元賄款給陳重文，陳重文果然在質詢時向市警局施壓，提高監視錄影系統傳輸網路服務費預算，最終調整為5.2億元。

調查指出，台智網負責3M寬頻光纖傳輸系統，監視器工程則發包給立錡雲端科技公司，而陳重文又有投資立錡雲端科技，與負責人康立錡交好，檢方認定其中有利益輸送，涉及圖利等罪。

陳重文供稱，他過去曾賣過一筆北投土地連帶房屋，價金約7000萬元，後來又拿另筆土地去融資貸款 ，金額數千萬元，銀行帳戶有上億元款項進出很正常，並非索賄款；至於第一時間說不清金流，是因辦案人員提示資料太突然，一時間記不起來。