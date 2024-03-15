女參加慶生趴疑遭下藥 壽星遭脫光光、鋼珠槍教訓

台灣一名女性參加慶生趴疑遭下藥。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Ami Suhzu）

台灣新北市林姓男子前年中邀友到摩鐵開慶生趴，趙姓女子喝了林男所拿飲料後，事後當場感覺頭暈目眩，懷疑遭下藥，打電話向友人李姓男子求助，李男夥同朋友常姓男子等人趕到摩鐵將趙女帶走，再折返將壽星林男押走，強逼他脫光衣服，持瓦斯鋼珠槍教訓林男。新北地院日前共同犯剝奪他人行動自由罪，李男及常男分別判刑5月及3月徒刑，得易科罰金15萬元（約4744美元）和9萬元（約2846美元），可上訴。

判決指出，林姓男子於2022年8月4日晚上7時許，邀請多位朋友一起在新北市林口區一間汽車旅館舉辦慶生趴，趙姓女子應邀前往共襄盛舉，期間喝了林男拿給她的一杯飲料，之後感覺頭暈目眩，有些四肢無力，懷疑遭林下藥。

當天晚上趙女急忙打電話向友人李姓男子求助，李男夥同多名朋友，由常姓男子開車趕到摩鐵將趙女帶至另一間汽車旅館休息，眾人再折返將壽星林男押上常男所開汽車載走，不僅要求林男抱頭跪地向身體不適的趙女道歉，還強逼他脫光衣服，持瓦斯鋼珠槍射擊教訓林男，最後還放話「沒有20萬元（約6325美元），不能離開。」

因李男等人不斷開車進出汽車旅館又聚集多人，轄區警方獲報到場，當場逮捕李男及常男等人，並查扣李男持有的瓦斯鋼珠槍2把、大鋼珠1包及小鋼珠1包，警詢後依法將李、常二人移送新北地檢署偵辦。。

新北地院日前共同犯剝奪他人行動自由罪，將李男及常男分別判處5月及3月徒刑，得易科罰金15萬元和9萬元，仍可上訴。