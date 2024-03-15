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接受陸資金拉攏退將 藝人歸亞蕾妹等4人涉共諜案起訴

記者張議晨／高雄15日電
亞洲影后歸亞蕾(左)的妹妹歸亞蒂(右)，被控收受中國大陸資金拉攏退役將領接受招待，依違反國安法等罪起訴。(本報資料照片)
亞洲影后歸亞蕾(左)的妹妹歸亞蒂(右)，被控收受中國大陸資金拉攏退役將領接受招待，依違反國安法等罪起訴。(本報資料照片)

高雄市退伍軍人協會秘書長歸亞蒂（金馬影后歸亞蕾胞妹）、理事長劉萬禮、海軍退役少將孫海濤、作家祝康明，被控收受中國大陸資金拉攏退役將領接受招待，宣傳統戰政策，高雄高分檢歷經四個月偵查，認定孫海濤等四人涉及共諜在台發展組織，昨依違反國安法等罪起訴；在押的祝、孫移審法院後，裁定續押三個月，劉萬禮患有重症，目前保外就醫。

檢方調查，祝康明、孫海濤、歸亞蒂與劉萬禮，涉拉攏國軍退役將領協助大陸進行統戰，並接受大陸資金購入伴手禮，發送粽子及花生糖，請託退將在總統大選期間支持特定候選人。

2017至2023年間，祝康明、孫海濤與大陸國安機關接觸，回台拉攏國軍退將，前往大陸和美國接受落地招待，由祝男安排團員與大陸統戰部門接觸，承諾宣傳「一國兩制」、「和平統一」思想，違反正副總統選罷法和反滲透法。

檢調偵訊時，祝康明、孫海濤否認替大陸「統戰」，但祝康明為中華致公黨成員，該黨在大陸也設有組織，檢調認定，陸方透過致公黨為窗口，與台灣成員做為聯繫管道，透過接受落地招待「被統戰」。

調查局去年搜索約談祝康明、孫海濤與劉萬禮三人，檢方聲請羈押，但均獲法院交保。

檢方不服抗告，高雄高分院撤銷原裁定，發回重審，法院再開羈押庭，裁定祝、孫、劉羈押禁見。

祝康明為香港籍，外傳他是已故二級上將蔣緯國前秘書，但被蔣緯國舊部屬駁斥，稱祝康明未曾待過蔣緯國辦公室，簡直是個騙子、被認定是「拒絕往來戶」。

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