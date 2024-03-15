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虐童案／社工高壓負荷大 地方憂爆離職潮

記者范榮達、朱冠諭／台北15日電
桃園市副市長蘇俊賓14日出席行政院會時指出，中央應該通盤檢討地方社政能量和服務模式。(本報資料照片)
桃園市副市長蘇俊賓14日出席行政院會時指出，中央應該通盤檢討地方社政能量和服務模式。(本報資料照片)

兒虐案使陳姓社工遭上銬移送調查，引發社工界炸鍋，已有地方政府的保護社工離職。避免社工離職潮，桃園市副市長蘇俊賓昨天出席行政院會時指出，社政服務需求很大，案件複雜、壓力大，這次案件不宜只用個案來看待，中央應該通盤檢討地方社政能量和服務模式，特別是要關注社工工作的高壓力及負荷。

蘇俊賓對社工的工作處境表示憂心，表示應該要給社工更多關注，「讓他們能夠好好在個案中服務發揮角色，而不是被案件量拖垮。」苗栗縣長鍾東錦昨天也指示，應提升就業環境，讓社工找回工作熱情，有體力去服務好個案，且賦予一定的公權力，以加強訪視的功能性。

苗栗縣政府社會處已有社工離職，社會處長張國棟表示已全力慰留。他強調，社會期待及中央交辦，社工的工作愈來愈多，今年就新要求苗栗縣兩萬名獨居老人、七千名身心障礙者的訪視工作，他認為既然有對社工專業的認知，也要類比警察、消防工作的認識，研議配套補足人力。

一名資深社工分析最大的關鍵是「沒有下班的感覺」。她指出，保護社工是24小時待命，下班必須待命，甚至可能出勤，又不像警察執勤有強制權，危急時有槍械可自我保護，長期招不到新血。

就業 獨居老人

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