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虐童案／社工上銬 逾百民團炸鍋 轟傷害專業

台灣新聞組／台北14日電
1歲童剴剴遭凌虐致死案，檢警拘提陳姓女社工，卻因上銬畫面曝光，引發百餘民間團體抗議。（記者黃義書／攝影）
1歲童剴剴遭凌虐致死案，檢警拘提陳姓女社工，卻因上銬畫面曝光，引發百餘民間團體抗議。（記者黃義書／攝影）

檢警偵辦一歲男童「剴剴」疑遭保母虐死案，拘提兒福聯盟陳姓女社工上銬移送，畫面透過媒體傳播震驚各界，民間司改會等144個民間團體聯名發出怒吼，質疑檢警以公開、羞辱人格方式上銬解送基層社工，是傷害專業也侵害人權。社工界也質疑檢調在羈押涉案保母兩個多月後才拘提志工，動機可議，更批評衛福部未出面捍衛基層專業。

勵馨基金會、婦女救援基金等百餘民團聯合聲明指出，檢警偵查的犯罪事實、甚至被告與親人通訊軟體內容，第一時間被大肆報導、轉載，更離譜是文山二分局將社工上銬，直接從媒體守候的分局正門解送，讓社工先面對大眾公審，對其人格尊嚴與基本人權重大侵害。民團質疑，社工全程配合偵辦無攻擊、掙扎、脫逃傾向，警方使用戒具之比例原則為何？要求檢警公開說明。

高雄市社會工作人員職業工會秘書長郭志南表示，社工未參與虐兒卻遭檢警上銬供媒體拍攝，讓社工界相當錯愕；出養孩童遭虐死案是制度問題，政府、機構卻把社工推向風口承擔責任，無疑是對社會工作者的踐踏。他還說，衛福部身為社工大家長，理應出面捍衛社工專業，但什麼都沒做，讓人心寒。

陳姓女社工畢業的台大社工系也質疑，尚未釐清真相就上銬，已造成社會輿論貶抑社工專業，令社工為之震慟；第一線社工僅能在有限資源下即時因應，需組織、制度、政府和社會給予更多量能，專業才能充分發揮、捍衛更多脆弱族群權益。

文山二分局原指依法拘提、合法上銬也盡力不讓當事人曝光，執行沒問題，北市警局原也支持，但面對各民團撻伐及北檢發新聞稿，警政署、台北市警察局承認有疏失。

台北地檢署表示，是否使用戒具由警方審酌現場狀況決定；警政署說，已責成市警局檢討，並恪遵偵查不公開及比例原則。台北市警察局長張榮興表示，上銬沒問題，但上銬暴露在媒體鏡頭前有疏失，文山二分局偵查隊長申誡一次懲戒。

總統當選人、副總統賴清德表示，希望執法單位在偵辦過程中應注意比例原則，盼事件過後，不會讓辛勤助人的社會工作者因此被澆熄了志業的火花。

賴清德

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