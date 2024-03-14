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虐童案╱社工上銬 北檢甩鍋 基層警心寒

記者 李奕昕、陳金松

1歲男童疑遭保母姊妹虐死，案發2個多月扯出社工涉入；警察拿著檢察官拘票拘人，卻因「上銬」畫面引發軒然大波。警界高層認錯、帶隊警官申誡處分，簽發拘票的台北地檢署卻甩得一乾二淨，「檢警一體」遇到事立刻「檢警分家」，檢方算哪門子偵查主體。

男童早在去年12月24日送醫前死亡，相關事證認定遭虐，檢方今年1月9日、2月26日分別拘提劉姓保母及其胞妹聲押獲准，前天才簽發拘票拘提陳姓女社工。

案發70多天，檢方羈押兩名犯嫌時日不短，照理已對全案蒐證完備，陳姓女社工並非直接動手虐死男童的犯嫌，傳喚到案即可，為何大動作簽拘票抓人？若擔心湮滅證據，事隔已久恐早已滅串證完成，外界質疑「輿論炸鍋」才執行並非全無道理，檢方對事件發展難道完全沒責任？豈是一句「警方審酌現場狀況而定」和「偵查不公開」可以卸責？

爭議事件同一天，高雄地檢署指揮高雄警方拘提「蘇丹紅風暴」主嫌李彥廷，警方因未提示拘票「正本」，李到案法官認定違法逮捕當庭釋放，雄檢火速力挺警察，強調警方是依檢察官指揮拘提，檢警逮捕並無違法，法官裁定與實務做法不符，深感遺憾。

同樣是社會矚目案件，同樣是檢察官指揮抓人，台北地檢署面對警方拘提上銬移送爭議，一副「和我無關」的甩鍋心態，能叫基層警察不心寒嗎？

台灣媒體競爭激烈，獵巫習以為常，政府部門看輿論做事無可厚非，但虐童案手法凶殘，案子卻拖得遲緩，直到輿論炸鍋，檢察官才「大夢初醒」發現社工涉案，大陣仗拘提、30萬元重保，不是做秀就是怠忽職守。

手銬事件引發人權爭議，警方確應好好檢討，嚴守執法分際。不過，依據刑事訴訟法，檢察官是犯罪偵查主體，有膽發拘票拘女社工，出事又避之唯恐不及，還大言不慚「偵查不公開」，這樣的檢方辦案模式，不值一哂。

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