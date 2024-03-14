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網紅妻涉毒住處搜出大麻 F.I.R.阿沁：會一起面對

記者張宏業、梅衍儂／台北14日電
去年阿沁（右）為老婆「花花」的活動站台，夫妻同框比心。（圖／紅心字會提供）
去年阿沁（右）為老婆「花花」的活動站台，夫妻同框比心。（圖／紅心字會提供）

F.I.R.飛兒樂團前團員阿沁妻子、網紅「花花」李汶靜涉持大麻遭逮，刑事局昨搜索約談李女到案，查獲乾燥大麻花及吸食器；據了解，李女在警詢時坦承有吸食大麻，最後一次施用「是這兩天的事」，警方對李女採尿後移送台北地檢署，檢察官複訊後命李女請回。

李汶靜昨移送北檢時，刑事局幹員以跑步衝撞媒體，差點引爆衝突，李女走出地檢署時，先雙手合十90度鞠躬，向社會大眾道歉。

李汶靜說，「這件事情完全跟我老公沒有關係，都是我自己的行為，我個人的行為，我會好好面對我的錯誤，也希望未來的身心狀況能越來越健康，不要再去依賴這些不好的東西，真的很抱歉，讓你們等了那麼久，辛苦你們了」。

「花花」11日才出席阿沁的發片記者會，兩個女兒也一起現身，一家人看起來和樂融融，今卻傳出染毒，讓業界震驚。

阿沁對此回應：「因為我出門開會，開完會才回家，才知道警察有來。花花是我太太，有什麼事我們會一起面對。」

回顧阿沁與「花花」相戀過程，其實兩人也算「師生戀」。阿沁與「花花」相差14歲，當年阿沁創辦「PlayGroud夢幻遊樂園」，「花花」就是旗下練習生，日久生情，還修成正果，結婚至今邁入第十個年頭。

去年阿沁為老婆「花花」的活動站台，夫妻同框比心，而阿沁昔砸6000萬台幣（約191萬美元）買房，還和「花花」說未來會送給她，「花花」則表示接下活動代言可以分擔家計，夫妻感情佳，且同心為未來打拚，如今傳出「花花」持毒遭逮，形象大傷，甚至恐危及才發片的阿沁。

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