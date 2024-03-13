竹科人妻偷吃男同事 車上鹹濕對話全都錄成鐵證

在新竹某科技公司上班的徐姓人妻和李姓男同事發展婚外情，同為姓徐的丈夫意外在妻子車上行車記錄器，聽見2人激戰過程；示意圖。（取材自Ingimage）

在新竹某科技公司上班的徐姓人妻和李姓男同事發展婚外情，同為姓徐的丈夫意外在妻子車上行車紀錄器，聽見2人激戰過程：「把老二洗了給你吃」、「你看又濕掉了」，雖李男聲稱和他同名同姓同音的人很多，無法認定車上男子就是他，但法官認為徐、李2人交往已逾越一般單純朋友社交分際，判李男需賠償人夫台幣30萬元（約9538美元）。

徐男控訴，他2019年與徐女結婚後，曾聽聞徐女與同事李男曖昧私通，且在公司傳得沸沸揚揚，親友也一再提醒他注意，但他都選擇相信。不過前陣子查看妻子車內行車紀錄器時，赫然發現妻子在開車時與李男談論彼此口交服務、性生活前戲等話題，並在車上有性接觸，憤而對李男求償精神慰撫金台幣100萬元（約3.1萬美元）。

李男則聲稱，他與徐女僅為同事兼聊得來的朋友，兩人無任何逾越普通朋友的交往關係或性接觸，當初徐女對自己說單身已離婚、不知對方有配偶，且行車紀錄器錄下呼喊他的姓名，同名同姓同音的人很多，無法認定就是叫他。

法官審理，發現李男與徐女對話：「那你喜歡我挖嗎」、「你看你來我哪次沒有硬給你看的」、「我服務你你也要服務我啊」、「下次約的時候，我就回家洗老二，把老二洗了給你吃」、「你看又濕掉了」、「我只是摸摸而已，今天摸而已會爽嗎」，足見2人在車上確實發生愛撫等親密肢體碰觸，最後判李男需賠償人夫徐男台幣30萬元。