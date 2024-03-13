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康橋中學肇事駕駛未教育訓練 遭開罰吊扣牌照

記者周湘芸／台北即時報導
康橋國際學校秀岡校區交通車昨晚發生翻覆事故，車上有25名學生加上林姓司機共26人，有多人送醫。記者翁至成／翻攝
康橋國際學校秀岡校區交通車昨晚發生翻覆事故，車上有25名學生加上林姓司機共26人，有多人送醫。記者翁至成／翻攝

康橋中學校車11日晚間行經台北市文山區文山隧道時，因故翻車，車上共有1名駕駛、26名學生，有15人輕傷。公路局轄下台北市區監理所今上午派員前往事故業者龍萊交通公司進行安全管理查核，發現公司對此案新進林姓駕駛人尚未實施教育訓練，開罰2萬元(台幣，下同)，並吊扣事故車輛牌照1個月。

康橋中學校車11日晚間行經台北市文山區文山隧道時，因故翻車，公路局表示，該事故車輛車籍正常，近6年違規8件；事故車輛林姓駕駛駕籍正常，近6年違規2件，全數結案。

台北市區監理所今上午派員前往事故業者龍萊交通公司進行安全管理查核，該公司雖有按規定每月進行自主檢查，公司車輛與駕駛員管理皆符合規定，但對於此案新進林姓駕駛人尚未實施教育訓練，發生3月11日不幸重大交通事故，公司實無法規避未善盡管理駕駛人之責。

台北市區監理所表示，將依違反公路法第77條第1項、汽車運輸業管理規則第19條及遊覽車客運業違反公路法77條第1項及第47條事件裁量基準未善盡管理責任之規定，掣單舉發2萬元，並吊扣事故車輛牌照1個月。另針對該公司肇事同型式車輛1輛，要求完成檢修作業並召回臨檢後始得繼續出車營運。

台北市區監理所指出，未來將依警方判定肇事責任調整該公司評鑑等第為不列等，3月份每周實地至業者營業處所查核，後續再視改善成效逐步調整為每月實地查核。另將配合國家運輸安全調查委員會進行事故調查相關作業，如發現龍萊交通公司其他違失，將依規定再進行處罰。

公路局表示，經查近6年違規紀錄，車輛計有8筆，包括未依規定使用方向燈2筆、高速公路超速1筆、禁止臨停處所停車4筆、1筆跨越雙黃線行駛-免罰；駕駛人計有2筆，包括一般道路超速1筆、未依標誌標線行駛1筆。

公路局指出，該車輛進入隧道前最後一筆車速為55KPH，文山隧道速限為70KPH，因車輛進入隧道內後GPS會遭遮蔽，所以最後點位顯示在文山隧道前，相關肇事原因依警方最後查驗結果。

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