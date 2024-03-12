假AI投資 「台灣電腦象棋王」涉詐1.2億台幣

「台灣電腦象棋王」鄭明政（中）涉嫌以龐氏騙局吸金1.2億元台幣，從廈門搭機返台時在機場被刑事局拘提。（記者李奕昕／翻攝）

撰寫象棋程式聞名的「台灣電腦象棋王」鄭明政，涉嫌宣稱開發人工智慧 機器人操作投資 ，以龐氏騙局向21人吸金1.2億元（台幣，下同，約378.67萬美元）。刑事局查獲鄭等10人依詐欺罪、銀行法移送，檢方聲押鄭及其擔任會計的妹妹獲准，幹部陳姓、林姓男子100萬元交保，6名業務員5萬元交保或請回。

據了解，52歲鄭明政曾任職台南市某國小教師，自幼愛下象棋，讀大學開始研發象棋程式，2000年起撰寫「象棋世家」程式，多次在國際電腦對局協會（ICGA）舉辦國際奧林匹亞電腦對局競賽奪牌，並參加台灣大學舉辦「人腦對電腦象棋大賽」戰勝棋士，被媒體封為台灣電腦象棋王。

警方調查，鄭2015年起在香港 成立環球金融交流平台公司，宣稱開發人工智慧機器人操作投資海外股票、保險、基金、債券、外債、貴金屬等，由44歲陳姓、58歲林姓男子擔任幹部，以陳在香港成立的公誠智創公司名義招攬投資，保證每年獲利8.4%。

業務員在新竹縣、市及苗栗縣向親友、昔日同學招攬，被害人匯款香港的公司帳戶，或匯款、面交現金給業務員，由陳、林轉匯香港公司戶。鄭等人初期將利息匯款給被害人，前年12月起未正常出金。

鄭的48歲妹妹擔任會計，警方查扣其電腦發現帳冊，清查21人投入1億2183萬元，其中在竹縣從事貨運司機的一名中年男子投資2370萬元最多。

刑事局偵二大隊第一隊去年8月30日拘提鄭的妹妹及陳、林、業務員共6人，後續通知3名業務員；鄭常赴香港，上月22日從大陸廈門搭機返台在桃園國際機場被拘提。鄭稱，開發投資軟體，因新冠肺炎疫情而投資虧損，但未提出軟體及投資標的事證。

警方查出涉龐氏騙局，業務員每年抽取被害人本金3.6%，鄭抽1.2%，查扣客戶合約書、匯款單、電腦、手機等，聲請法院裁定扣押鄭等人價值共1531萬元的土地、房產及車輛。