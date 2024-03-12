燒下體、拔指甲… 轉介保母涉虐童致死 兒盟道歉

保母涉兒虐 訪視機制失靈 製表／聯合報

一名由新北市政府委託兒福聯盟安置的一歲多男童，去年9月轉介給台北市政府認證合格的劉姓保母照顧，疑遭劉女虐待，遭拔光指甲、燒下體、睡覺時被雙手反綁，去年12月底因而身亡，劉姓保母與同住的胞妹因涉嫌重大，被檢方聲押獲准。因北市府與兒盟四度訪視，兒盟社工訪視時甚至看到男童額頭出現瘀青，因孩子多次轉換環境，相信保母稱孩子自撞頭而瘀青的說法；兒盟昨表達表哀悼與歉意，已成立專案小組並檢視服務流程。

由於兒盟長期提供兒少家庭服務，事發後引發社會譁然，臉書 也遭網友留言批評。兒福聯盟執行長白麗芳表示，社工去年於9、10、11月進行當面訪視時，因許多孩子轉換環境時會感到焦慮甚至傷害自己，社工因此相信保母稱這名孩子自己撞頭瘀青的說法；兒盟指出此事進入司法調查階段，無法公開訪視資料。

據查北市警方去年12月24日凌晨一時許接獲轉報，一名1歲男童到院前死亡，報案的55歲劉姓保母稱男童噎奶嗆到，但他身上有多處不正常傷勢，台北地檢署檢察官相驗時更發現死者四肢、身體都是傷，額頭骨及骨盆也因外力嚴重凹陷變形，認定遭虐。

北檢今年1月9日指揮警方拘提劉姓保母，她否認犯行，被警方依虐童致死罪移送法辦後，檢方聲押獲准。後經查劉女同住胞妹涉嫌重大，也遭拘提到案後，同遭聲押獲准。

家屬控訴男童24小時被包得宛如木乃伊綁在椅腳，連睡覺都只能站著，每天只能喝12杯餿水充飢，牙齒被打到剩8顆還有缺損，下體被燒到黑，指甲都被拔光，被劉姓保母塞進水桶折疊玩弄，甚至拍照。

據查，該男童的母親入監、父親失聯，代為照養外婆無力負擔，主動找新北市諮詢，協助找出養機構；市府提供衛福部認可的13家出養機構讓她挑選後，外婆選擇兒盟，再由兒盟找曾合作過一次，且經北市府認證合格也符合各項審查標準的劉姓保母照顧。

台北市議員陳炳甫質疑，兒盟這樣績優的機構，為何在轉介保母出現如此重大瑕疵？施虐近四個月都不知道？新北社會局表示，將陪家屬度過難關；北市社會局表示都按規定定期訪視，最近一次訪視是去年9月安置時，並無異樣，事發後也依兒少保處理流程調查。

兒盟則稱此案於去年9月托育後，12月時因保母表示另一位社區托育的孩子生病，當月社工家訪因而改期，不料月底便傳來令人哀慟的消息。會同步檢視所有服務流程，強化保母審查要件與社工訪視的標準化流程，以提高服務品質與社工敏感度。