我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

在舊金山灣區賣「罐裝奶茶」台裔創業 熱銷全美超市

AI 教父黃仁勳身價破兆 「招牌黑皮衣」來歷曝光

燒下體、拔指甲… 轉介保母涉虐童致死 兒盟道歉

台灣新聞組／台北12日電
保母涉兒虐 訪視機制失靈 製表／聯合報
保母涉兒虐 訪視機制失靈 製表／聯合報

一名由新北市政府委託兒福聯盟安置的一歲多男童，去年9月轉介給台北市政府認證合格的劉姓保母照顧，疑遭劉女虐待，遭拔光指甲、燒下體、睡覺時被雙手反綁，去年12月底因而身亡，劉姓保母與同住的胞妹因涉嫌重大，被檢方聲押獲准。因北市府與兒盟四度訪視，兒盟社工訪視時甚至看到男童額頭出現瘀青，因孩子多次轉換環境，相信保母稱孩子自撞頭而瘀青的說法；兒盟昨表達表哀悼與歉意，已成立專案小組並檢視服務流程。

由於兒盟長期提供兒少家庭服務，事發後引發社會譁然，臉書也遭網友留言批評。兒福聯盟執行長白麗芳表示，社工去年於9、10、11月進行當面訪視時，因許多孩子轉換環境時會感到焦慮甚至傷害自己，社工因此相信保母稱這名孩子自己撞頭瘀青的說法；兒盟指出此事進入司法調查階段，無法公開訪視資料。

據查北市警方去年12月24日凌晨一時許接獲轉報，一名1歲男童到院前死亡，報案的55歲劉姓保母稱男童噎奶嗆到，但他身上有多處不正常傷勢，台北地檢署檢察官相驗時更發現死者四肢、身體都是傷，額頭骨及骨盆也因外力嚴重凹陷變形，認定遭虐。

北檢今年1月9日指揮警方拘提劉姓保母，她否認犯行，被警方依虐童致死罪移送法辦後，檢方聲押獲准。後經查劉女同住胞妹涉嫌重大，也遭拘提到案後，同遭聲押獲准。

家屬控訴男童24小時被包得宛如木乃伊綁在椅腳，連睡覺都只能站著，每天只能喝12杯餿水充飢，牙齒被打到剩8顆還有缺損，下體被燒到黑，指甲都被拔光，被劉姓保母塞進水桶折疊玩弄，甚至拍照。

據查，該男童的母親入監、父親失聯，代為照養外婆無力負擔，主動找新北市諮詢，協助找出養機構；市府提供衛福部認可的13家出養機構讓她挑選後，外婆選擇兒盟，再由兒盟找曾合作過一次，且經北市府認證合格也符合各項審查標準的劉姓保母照顧。

台北市議員陳炳甫質疑，兒盟這樣績優的機構，為何在轉介保母出現如此重大瑕疵？施虐近四個月都不知道？新北社會局表示，將陪家屬度過難關；北市社會局表示都按規定定期訪視，最近一次訪視是去年9月安置時，並無異樣，事發後也依兒少保處理流程調查。

兒盟則稱此案於去年9月托育後，12月時因保母表示另一位社區托育的孩子生病，當月社工家訪因而改期，不料月底便傳來令人哀慟的消息。會同步檢視所有服務流程，強化保母審查要件與社工訪視的標準化流程，以提高服務品質與社工敏感度。

臉書

上一則

假AI投資 「台灣電腦象棋王」涉詐1.2億台幣

下一則

蘇丹紅風暴／政院7點因應 涉案境外廠商無限期禁止輸入

延伸閱讀

幫她實現帶貨夢、能選拆遷房？男主人騙走保母逾40萬

幫她實現帶貨夢、能選拆遷房？男主人騙走保母逾40萬
夾水果摩擦下體…廣州女網紅海底撈拍情色片被拘 黑歷史遭起底

夾水果摩擦下體…廣州女網紅海底撈拍情色片被拘 黑歷史遭起底
MLB／大谷翔平充當保母 隊友兒子黏他 球迷：十刀流

MLB／大谷翔平充當保母 隊友兒子黏他 球迷：十刀流
73歲翁不舉「塞入3顆電池」求刺激 害陰莖燒傷壞死

73歲翁不舉「塞入3顆電池」求刺激 害陰莖燒傷壞死

熱門新聞

瑞莎(後)帶領瑞星小將為國爭光。（瑞星韻律體操協會提供）

出國比賽再奪3金2銀 瑞莎卻沉痛宣布一決定嘆：很辛苦

2024-03-06 18:18
高雄罷韓餐廳「釣客食堂」宣布將在4月10日結束營業。圖／擷取自釣客食堂臉書

台「罷韓餐廳」不堪虧損吹熄燈號 老顧客錯愕

2024-03-08 18:35
台北市府社會局女科員劉如婕涉販毒交保20萬元。記者張宏業／攝影

還在YouTube指導練翹臀…台北女科員 竟在市府門口販毒

2024-03-06 12:45
台北大巨蛋現場3日湧進3萬890人觀戰，僅次於2日第一戰，兩戰總計吸引6萬8780人次朝聖，在台灣棒球創下難得紀錄。（記者侯永全／攝影）

黑白集／大巨蛋臉丟國際？ 綠營酸葡萄

2024-03-05 01:31
由無子西瓜基金會打造的新北首間綜合式長照機構「鑫淼天使居」7日舉行落成典禮，新北市長侯友宜（圖左起）到場與天使居長照財團法人創辦人王建煊共同剪綵。（記者杜建重／攝影）

8旬婦捐3.8億促成 王建煊老人院「天使居」圓夢

2024-03-08 01:27
立法院內政委員會4日邀請海委會主委管碧玲(右)、海巡署長周美伍(左)等官員，針對「金門撞船案：翻船執法過程及後續處理」專題報告並備詢，海巡署長周美伍強調，海巡執法不可能衝撞對方。(記者胡經周／攝影)

陸船翻覆案 海巡署長：怎可能沒影像 已交檢調

2024-03-05 01:30

超人氣

更多 >
「嗅覺種族歧視」？越南麵店遭鄰居嫌臭被迫歇業

「嗅覺種族歧視」？越南麵店遭鄰居嫌臭被迫歇業
這頓有益心臟的簡單晚餐 心臟醫生常吃

這頓有益心臟的簡單晚餐 心臟醫生常吃
報完稅的資料別馬上丟 先等待這個查稅追溯期過去

報完稅的資料別馬上丟 先等待這個查稅追溯期過去
華人工程師竊谷歌機密 潛逃中國前被捕

華人工程師竊谷歌機密 潛逃中國前被捕
誰有資格領？簡介社安局的5種福利

誰有資格領？簡介社安局的5種福利