疑財務糾紛遭虐 男被塞後行李廂丟包新北山區亡

陸姓男子疑似債務糾紛，在桃園區一家汽車旅館遭虐後塞進行李廂押走，嫌犯逃至新北市樹林區棄車逃逸，陸男送醫不治。（記者周嘉茹／翻攝）

33歲陸姓男子前天凌晨與一男一女入住桃園市一家汽車旅館，疑在房內遭凌虐，昨天上午再被塞進轎車後行李廂載走；警方接獲旅館報案，一路追到新北市樹林區山佳火車站後方山區小路，發現轎車摔落山溝，陸男僅著短褲躺在路旁奄奄一息，送醫不治；警方昨晚逮捕邱男與吳姓女子兩名嫌犯，初步調查疑似財務糾紛，漏夜偵詢中。

警方調查，陸男前天凌晨零時許與32歲邱男、35歲吳女一同住進汽車旅館，監視器顯示當時三人並無異樣；昨天上午10時許退房離開，卻未交回房卡，旅館人員進房見空無一人但到處血跡，立即報案。

桃園警方鎖定車號查出邱男和吳女身分，以車追人，昨天中午曾在八德區發現該車，但對方拒檢逃逸；經擴大調閱監視器，昨下午3時許追到新北市樹林區吉祥路山區小路，見車子已摔落山溝，車門和後車廂均打開，只剩陸男躺在十公尺外路邊，全身僅著一條短褲，已無生命跡象；後車廂同樣血跡斑斑。

新北市消防局和樹林警方接獲民眾報案，原以為有人鬥毆，趕到後桃園警方也已到場，緊急將陸男送醫仍不治。

據調查，陸男被丟棄地點在樹林山佳火車站後方山區小路，位處新北市樹路區與桃園龜山區交界，因山路狹窄，警方研判嫌犯慌張逃離加上路況不熟，不慎墜落山溝，下車一度將陸男押出想一起逃離，最後作罷棄置路邊。

桃園警方根據車號鎖定嫌犯身分，昨晚在平鎮區逮捕邱男和吳女，初步調查邱男和死者認識，吳女則是傳播妹，邱懷疑死者吞了他的錢，酒後下手凌虐，吳女在旁目睹，警方依殺人罪嫌偵辦。