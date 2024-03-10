太陽花出身前議員黃郁芬出軌幕僚 夫怒告小王獲賠40萬

台北市前市議員黃郁芬談當年太陽花運動決定衝入立法院時，她負責立法院青島東路門口部分，指著立法院圍牆高度，對於身材嬌小的她是個大難題。(本報資料照片)

太陽花學運出身的台北巿前市議員黃郁芬與符姓男子2022年婚後育有一子，先前卻被發現與選舉幕僚謝姓男子私自出遊、過夜，且對話曖昧，符男向法院提損害賠償告訴，台北地院審結判謝男應賠償40萬元台幣（約1.27萬美元）及利息，負擔66%訴訟費用。

判決指出，符男與黃郁芬2022年結婚後育有一子，黃結婚、懷孕期間，是台北市議會第13屆市議員，謝男是黃的選舉專員，工作互動頻繁，也對黃家庭狀況明瞭。

符男某次查看黃的手機，在其Instagram上發現與謝男的對話紀錄，兩人2022年12月27、29、31日皆有曖昧對話，內容包含黃女說「能被你喜歡真的很幸福」，謝男說「好想抱你睡喔」，謝女回答「你真的是很會在我毫無準備的時候讓我很害羞，不然我們溜出去睡覺好了」等。

符男還發現，黃女、謝男12月23日之前曾共度一晚，黃還拍攝多張謝男睡著或剛睡醒的照片，提及「有時很想念那天早上」，謝男也回覆「那天早上真的很開心」；兩人當月26日曾共赴新北市金山區海灣溫泉HOTEL停留約四小時；事件曝光，黃向符男坦承，與謝男有擁抱、親吻行為，符男事後提告求償。

案件審理期間，謝男表示價值理念與政治想法與黃女相近，所以產生好感，指出2022年12月13至15日到曾與黃女和其他同事到宜蘭出遊，並非與黃女單獨出遊，也未同床過夜；後來是因黃女選舉失利，感覺沮喪，他一時心動擁抱親吻黃女，但無進一步身體接觸；自符男發現對話紀錄後，兩人就不再私下碰面傳訊了。

法官認為，謝男、黃女破壞符男婚姻生活圓滿安全幸福，違背婚姻契約義務，侵害符男權利，造成符男精神重大痛苦，情節重大；三人皆是政治工作者，工作及社交活動範圍高度重疊，黃女又是公眾人物，事件較受大眾目光檢視，縱使符男結束婚姻關係也難以完全回復平靜生活，符男也因此就診服藥、接受諮商治療。

考量符男與黃女尚有未成年子女須教養，及兩造學識、經濟、社會地位等狀況，審結判決謝男應支付符男40萬元台幣及利息。