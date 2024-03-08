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警專女學生涉毒又爆偷拍同學影像 被開除學籍

記者廖炳棋／台北8日電
警專休學中的周姓女學生（右）疑與男友開毒趴拉K，上月被警方帶回調查並採尿。(本報資料照片)
警專休學中的周姓女學生（右）疑與男友開毒趴拉K，上月被警方帶回調查並採尿。(本報資料照片)

台灣警察專科學校21歲周姓女學生，上月入住墾丁飯店開趴，因現場疑似擺放吸Ｋ盤，相片曝光後遭同校學長指責，警專指出，全案目前由恆春警分局調查，周女因手肘受傷暫時休學，採尿結果出爐為陰性，但仍遭警專開除。

外傳有警專學生指出，周女被退學主要原因，不是因為影響校譽，而是她操行成績不合格，更驚爆周女曾偷拍女同學影像，再傳給男友欣賞做猥褻行為，被抓包後遭孤立，周女才偷偷休學。

對此警專回應，周女休學期間，違反紀律情節嚴重影響校譽，依「台灣警察專科學校學（員）生獎懲規則」最嚴厲處分予以開除學籍，絕不寬貸。

警專41期的周女上月22日去墾丁知名飯店飲酒開趴，桌上擺放疑似Ｋ盤物品助興，並高調上傳限時動態，有警專學長發現後，錄下對方個人社群影像，再貼上網路留言「學妹學壞了」。

周女當時向校方解釋，疑似Ｋ他命的東西，「只是鹽巴而已」，同時發文澄清鹽巴是墾丁大街攤商給的，「沒有任何人敢在大飯店做這種事情」，恆春分局將周女及其男友帶回詢問，男友坦承吸毒，但周女矢口否認，且態度不配合，警方要求周女強制接受驗尿檢測

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